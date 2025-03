Teleférico da Providência ultrapassa a marca de 9 mil viagens em um único dia – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Teleférico da Providência – Divulgação/Prefeitura do Rio

O Teleférico da Providência registou um recorde de 9.369 viagens em um único dia na última sexta-feira (21/2), segundo a Prefeitura do Rio. Desde a retomada da operação integral, no dia 9 de fevereiro, o número de viagens vem crescendo gradativamente.

Na primeira semana, entre os dias 10 e 14 de fevereiro, a média diária em dias úteis foi de 7,5 mil viagens. Já entre os dias 17 e 21, esse número subiu para 8,3 mil viagens. Esses números estão acima das expectativas, já que a média anterior era de 5 mil viagens diárias, quando foi inaugurado em 2014.

A estação com maior volume de embarques é a Central do Brasil, e os horários de pico são das 7h às 8h, das 12h às 13h e das 14h às 15h.

A operação plena do Teleférico representa uma ampliação de 60,6 % no número de horas semanais de serviço em relação ao seu funcionamento original, em 2014. Na época, o equipamento operava de segunda a sexta, das 7h às 19h; aos sábados, das 8h às 14h; e não funcionava aos domingos e feriados.

– Esse é um investimento importantíssimo do município, que beneficia toda a população local, oferecendo um meio de transporte elétrico, gratuito e de muita qualidade. Além disso, ele funciona como alimentador do VLT e liga à Central do Brasil, que também oferece opção de trem. Enfim, um modal que integra os meios de transporte da cidade – avaliou Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, que também está à frente da CCPar (Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos).

Impacto positivo na comunidade

Para os moradores, a ampliação da operação tem trazido benefícios significativos, como destaca João Pedro Moura de Souza, estudante de 25 anos:

– O teleférico é essencial, não só para mim, que sou estudante, mas para todos os trabalhadores e moradores da comunidade. Muitas pessoas têm dificuldade de locomoção, e esse serviço facilita o acesso a hospitais, mercados e outros serviços essenciais. Além disso, ajuda os trabalhadores a sair de casa com mais tranquilidade.

Além da mobilidade, João ressalta que o teleférico representa uma economia no dia a dia:

– Vai economizar dinheiro e tempo. Agora, posso sair mais tarde e ainda chegar mais cedo. Antes, levava muito mais tempo para descer. Agora, faço o trajeto em menos de cinco minutos.

Com a operação ampliada, o Teleférico da Providência reforça seu papel como um meio de transporte eficiente, acessível e essencial para a rotina dos moradores da região.

Sobre o Teleférico da Providência

Inaugurado em julho de 2014, o Teleférico da Providência foi construído dentro do programa Morar Carioca, como parte da urbanização da comunidade. Na época, o equipamento recebeu um investimento de R$ 75 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), englobando a construção das estações, montagem das torres, remanejamento da rede elétrica e implantação de vias de serviço. No entanto, em janeiro de 2017, o contrato de operação não foi renovado, resultando na interrupção do serviço.

Em 2021, a nova gestão da Prefeitura do Rio decidiu reativar o teleférico e contratou estudos de engenharia para avaliar suas condições. A recuperação foi dividida em duas frentes: a reforma das três estações e torres metálicas e a renovação do sistema eletromecânico, em parceria com a empresa austríaca Doppelmayr, fabricante do equipamento. A Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) coordenou todo o processo de modernização, assegurando a retomada do serviço. O investimento total do poder público foi de R$ 42 milhões.

Com capacidade para transportar até mil pessoas por hora em cada sentido, o teleférico opera com 16 gôndolas para oito passageiros cada, percorrendo um trajeto de 721 metros em aproximadamente três minutos. O equipamento também conta com infraestrutura acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

Além de garantir transporte gratuito para a população, o Teleférico da Providência abriga importantes serviços municipais. Desde 2014, a Clínica da Família Nélio de Oliveira funciona na estação Gamboa, oferecendo atendimento médico à comunidade. Em março de 2022, foi instalado o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Dodô da Portela, homenagem à icônica moradora da Providência e uma das maiores porta-bandeiras da história da Portela.