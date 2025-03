SES alerta sobre riscos em palestra para alunos e professores de Caracol – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on

Agora, as 30 escolas da capital e do interior que se destacaram nas cinco etapas anteriores disputam os prêmios Na última quarta-feira (25), através da 4ª live do Estudantes no Controle 2024, transmitida pelo canal da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) no Youtube, foi divulgado o resultado da penúltima etapa do […]