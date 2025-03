Rodoviária prevê aumento de 30% no movimento para o Carnaval

Ana Lúcia Abranches





Urbam

O Terminal Rodoviário Intermunicipal de São José dos Campos prevê um aumento de aproximadamente 30% no embarque de passageiros a partir desta sexta-feira (28) e durante o feriado prolongado de Carnaval.

No período comum, a Rodoviária Nova registra em média 5 mil embarques por dia, com um fluxo diário de 10 mil pessoas circulando no local. Nos dias que antecedem os feriados, esse movimento aumenta significativamente – incluindo os acompanhantes que circulam para levar ou buscar os viajantes.

Todos os destinos têm grande procura nessa época do ano, e algumas empresas contam com ônibus e horários extras para atender a população. Os destaques são as cidades do Litoral Norte de São Paulo e sul de Minas Gerais, além da capital paulista.



