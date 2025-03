‘Rio, eu te amo’: Cordão da Bola Preta abre oficialmente o Carnaval de Rua 2025 no aniversário do Rio de Janeiro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Com o tema “Rio, eu te amo”, o tradicional cortejo atraiu cerca de 500 mil foliões para a Rua Primeiro de Março – Fernando Maia/Riotur

O Cordão da Bola Preta abriu oficialmente o Carnaval de Rua 2025 neste sábado (1/3), celebrando em grande estilo o 106º desfile da agremiação, dentro das comemorações pelos 460 anos da cidade do Rio de Janeiro. Com o tema “Rio, eu te amo”, o tradicional cortejo atraiu cerca de 500 mil foliões para a Rua Primeiro de Março, no Centro, ao som de marchinhas de Carnaval, sambas-enredo históricos e canções de MPB com novos arranjos.

Presidente do bloco, Pedro Ernesto Marinho sintetizou que o Bola Preta representa a cidade como nenhuma outra agremiação:

– Nosso bloco é o Rio de Janeiro. Sem o Bola Preta não tem Carnaval.

Além da tradicional banda, uma corte de peso acompanhou as quatro horas de desfile do bloco, tendo como destaques a rainha da agremiação, Paolla Oliveira, a porta-estandarte Leandra Leal e a musa da banda, Emanuelle Araújo, que chegou a cantar para os foliões.

– Estou muito emocionada. É sempre muito especial quando a saída do bloco coincide com o aniversário da cidade, não é a primeira vez desde que estou aqui, mas é sempre lindo. Esse é um bloco que eu amo, que conheço e onde saio desde criança, e fico muito honrada de estar aqui de novo – afirmou Leandra Leal.

Vestida com a indumentária original de roupa branca com bolinhas pretas, Angela de Moraes, de 70 anos, disse que já perdeu as contas de quantas vezes curtiu o Carnaval do Cordão da Bola Preta. No meio da multidão, a moradora de Cavalcanti, bairro da Zona Norte do Rio, comentou que participa da agremiação desde criança.

– Eu nasci aqui no Bola Preta, esse é o melhor bloco do Rio de Janeiro e todo ano venho. Enquanto estiver viva, estarei aqui.

Fundado em 31 de dezembro de 1918, o Cordão da Bola Preta é o mais antigo dos blocos de rua do Rio em atividade. Ao longo de mais de um século, a agremiação atrai foliões de todas as idades, com figurinos que carregam as cores do cordão e as famosas bolas pretas.

Além do Bola Preta, atração do Circuito de Megablocos, a manhã de Carnaval teve desfiles por toda a cidade. Entre os destaques, o Céu na Terra, em Santa Teresa, o Amigos da Onça, no Flamengo, o Terreirada, em São Cristóvão, e o Bloco do Barbas, em Botafogo. Ao todo, 55 agremiações estarão nas ruas no primeiro dia oficial do Carnaval de Rua 2025. Até a quarta-feira de Cinzas 5/3), serão 244 desfiles no total.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Com a expectativa de atrair cerca de seis milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, mais de 470 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio.

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, por meio da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site oficial, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.