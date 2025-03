Por MRNews



Região do Seridó deve registrar chuvas intensas durante o Carnaval 2025

Durante o período do Carnaval 2025, a Região do Seridó, conhecida por sua cultura rica e clima peculiar, deverá enfrentar intensas pancadas de chuva, conforme as previsões meteorológicas divulgadas recentemente. As estimativas apontam que os episódios de chuva se intensificarão especialmente no final de semana, afetando as festividades e o cotidiano dos moradores.

De acordo com dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e da Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMPARN), as chuvas na Região do Seridó iniciarão na sexta-feira, 28 de fevereiro, e se estenderão até terça-feira, 4 de março. Os especialistas afirmam que o período mais crítico ocorrerá entre sábado e domingo, quando a atividade convectiva aumenta e gera chuvas intensas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

O geógrafo e técnico em meteorologia Gilmar Bristot explicou que, no interior, os episódios chuvosos costumam ocorrer no período da tarde e início da noite, enquanto em áreas costeiras, as precipitações se concentram durante a madrugada e no início da manhã. Na Região do Seridó, que abrange municípios como Caicó, Apodi e Currais Novos, as previsões indicam volumes significativos de chuva, podendo até superar a média histórica para esse período.

Para os meses de março, abril e maio, os estudos apontam uma média acumulada de chuvas em torno de 376,9 milímetros para a mesorregião que inclui o Seridó. Esse volume é essencial não apenas para amenizar períodos de seca, mas também para impulsionar a produtividade agrícola, fundamental para a economia local.

Embora as chuvas intensas possam representar desafios para as comemorações do Carnaval, a cultura local se mostra resiliente e adaptável. As comunidades da Região do Seridó são conhecidas por sua criatividade e pela capacidade de transformar até mesmo as condições climáticas adversas em oportunidades para inovar nas festividades. Eventos culturais, que muitas vezes já se organizam para lidar com variações climáticas, poderão ajustar seus horários e espaços para garantir que a celebração continue, mesmo diante dos temporais.

Além dos impactos nas festividades, as chuvas também trarão benefícios para o setor agrícola. A irrigação natural proporcionada pelos volumes previstos poderá melhorar a produtividade das lavouras e ajudar na recuperação de áreas que sofrem com a escassez de água.

Em resumo, a Região do Seridó deverá registrar chuvas intensas durante o Carnaval 2025, com maior concentração prevista para o final de semana. Esse cenário, embora desafiador para os eventos carnavalescos, pode trazer ganhos significativos para a agricultura local, beneficiando toda a comunidade. Fique atento às atualizações meteorológicas e prepare-se para um Carnaval diferente, onde a natureza também fará parte da festa.

Fonte: Notícias do Seridó

https://correiodoserido.com.br