Pumas x Chivas ASSISTIR AO VIVO HOJE (01/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Pumas x Chivas é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (02) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Pumas como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Pumas x Chivas: Como Assistir, Possíveis Escalações e Prognóstico para o Jogo da Liga MX

No sábado, 1º de março, Pumas e Chivas se enfrentam no Estádio Olímpico Universitário, em jogo válido pela Jornada 10 do Torneio Clausura 2025 da Liga MX. A partida acontecerá às 21h10 (horário local), e promete ser um embate emocionante, com ambos os times buscando recuperar forças após resultados recentes abaixo das expectativas.

Desempenho Recente

As Chivas vêm de uma derrota por 3-1 para o Atlético San Luis, mas possuem um bom histórico recente na competição, com vitórias contra o Pachuca (2-1) e o Toluca (2-1). Já o Pumas sofreu uma goleada por 4-2 para o Tijuana na última rodada, e precisa urgentemente reagir para não se afastar da zona de classificação.

Possíveis Escalações

Pelas Chivas, o técnico pode escalar: Raúl Rangel; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Luis Rey, José Castillo; Erick Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Yael Padilla; Alan Pulido.

No Pumas, a provável formação será: Padilla; Bennevendo, Galindo, Caicedo, Duarte e Ergas; López, Rivas, Carrasquilla e S. López; Pusetto.

Prognóstico

Com ambos os times em busca de recuperação, a previsão é que as Chivas vençam por 2-1, levando vantagem pela consistência nos jogos recentes.

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo pela televisão aberta no Canal 5 e pelo TUDN México. Para quem prefere o streaming, a plataforma ViX também fará a transmissão.

Este clássico promete ser um dos jogos mais emocionantes da rodada, e o Estádio Olímpico Universitário será o palco para mais um grande confronto da Liga MX.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

