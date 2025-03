Prefeitura divulga programação gratuita das Bibliotecas Municipais de Sorocaba em março – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), promoverá, neste mês de março, uma série de atividades gratuitas na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista, e na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, que fica no Centro, voltada a pessoas de todas as idades.

O objetivo da programação é aproximar a população do rico acervo das Bibliotecas Municipais de Sorocaba, além de incentivar o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas. As famílias poderão participar gratuitamente de oficinas, roda de conversa, sessão de cinema, apresentações musicais e teatrais, entre outras.

A novidade será o primeiro encontro do Grupo de Desenho, no dia 17 de março, às 14h, na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”. Na ocasião, o público poderá aprender técnicas de desenho, do nível iniciante ao avançado, em um ambiente livre para aprender, ensinar e compartilhar conhecimentos sobre o tema, com o objetivo de explorar métodos como ferramentas artísticas, além de incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional por meio da arte. Os interessados já podem se inscrever pelo e-mail: [email protected].

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955. Já a Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” fica na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações, pelo telefone: (15) 3231-5723.

Confira, abaixo, a programação do mês de março:

5 de março (quarta-feira)

Fábrica de Carimbos

Horário: 14h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta a crianças a partir de 8 anos

7 de março (sexta-feira)

Oficina de Flores em EVA

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta a crianças a partir de 8 anos

12 de março (quarta-feira)

Oficina de Marca-páginas em aquarela

Horário: 14h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta a crianças a partir de 8 anos

14 de março (sexta-feira)

Oficina de Marca-páginas em aquarela

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta a crianças a partir de 8 anos

15 de março (sábado)

Apresentação do grupo musical “Amigos da BIM”

Horário: 10h às 12h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral

17 de março (segunda-feira)

Grupo de Desenho

Horário: 14h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade voltada a pessoas com idade a partir de 14 anos

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: [email protected], informando nome e idade do participante, nome da atividade e data

19 de março (quarta-feira)

Oficina de colagem

Horário: 14h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta a crianças a partir de 7 anos

20 de março (quinta-feira)

Teatro de Fantoche “Xô Acidente”, com a equipe de arte-educadores da Urbes

Horário: 14h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral

21 de março (sexta-feira)

Teatro de Fantoche “Xô Acidente”, com a equipe de arte-educadores da Urbes

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta ao público em geral

24 de março (segunda-feira)

Aula de Pintura

Horário: 14h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral

26 de março (quarta-feira)

Oficina de ponteira de lápis

Horário: 14h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral

27 de março (quinta-feira)

Roda de conversa: “Do suspense ao terror, por que lemos e por que escrevemos?”

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta a partir de 14 anos

28 de março (sexta-feira)

Troca de Livros

Horário: 13h às 16h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta ao público em geral

28 de março (sexta-feira)

Sessão de Cinema – “Rio” (2011)

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta ao público em geral

29 de março (sábado)

Apresentação do grupo musical “Amigos da BIM”

Horário: 10h às 12h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral