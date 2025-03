Prefeitura celebra 11 anos do Jardim Botânico de Sorocaba com programação especial – Agência de Notícias

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” completará, no dia 15 de março, 11 anos de existência. Para celebrar a data, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), preparou atividades especiais e gratuitas voltadas às famílias sorocabanas.

Administrado pela Sema, o Jardim Botânico de Sorocaba foi inaugurado no dia 15 de março de 2014, em uma área de proteção permanente de, aproximadamente, 70 mil metros quadrados, no Jardim Dois Corações, com vegetação de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. Seu principal objetivo é proteger e preservar as espécies locais e regionais da flora, além de servir para lazer, atividades culturais, pesquisas acadêmicas e educação ambiental.

Durante o mês de março, entre os dias 8 e 29, a população sorocabana poderá conferir palestras, apresentação musical, além de participar de um plantio simbólico, prestigiar a inauguração do Jardim das Xerófitas e muito mais. “Essa é uma forma de comemorar o aniversário do nosso querido Jardim Botânico, um dos principais cartões-postais da cidade, e aproximar, ainda mais, a população desse espaço, que é um importante centro de conservação da biodiversidade em nossa cidade”, destaca o secretário da Sema, Neto Malavazzi.

As atividades comemorativas terão início no dia 8 de março (sábado), das 9h às 11h, com uma oficina gratuita sobre orquídeas, oferecida pelo Círculo Orquidófilo Sorocabano (COS), no Jardim Botânico. As orquídeas, conhecidas pela beleza de suas flores, compõem cerca de 10% de toda a flora do planeta e são encontradas em praticamente todos os lugares. Para participar, não é necessária inscrição prévia.

Já no dia 15 de março, das 9h às 12h, um evento especial vai comemorar o aniversário do Jardim Botânico, com palestras, plantio simbólico e lançamento de camiseta comemorativa. Às 9h20, o público poderá conferir a palestra com o engenheiro agrônomo e botânico brasileiro, Harri Lorenzi, autor de dezenas de artigos e livros sobre plantas, além de fundador do Instituto Plantarum. Ele vai falar sobre sua experiência na implantação e gestão de um Jardim Botânico, bem como sobre a importância desse tipo de instituição à conservação da biodiversidade.

Também neste dia, às 11h, a engenheira agrônoma e professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), profª. Dra. Fiorella Fernanda Mazine Capelo, abordará a recente descoberta de espécie da família Myrtaceae, denominada Eugenia velutifolia, com ocorrência confirmada em Salto de Pirapora, próximo a Sorocaba. Na ocasião, também será feito um plantio simbólico da espécie, que vai enriquecer a Coleção de Mirtáceas da unidade de conservação.

Outro destaque da programação de 11 anos do Jardim Botânico é a inauguração do Jardim das Xerófitas, um jardim de cactos e suculentas, com uma coleção de aproximadamente 1.300 plantas de diversas espécies nativas e exóticas.

Sobre o Jardim Botânico

O principal edifício do Jardim Botânico é o Palacete de Cristal, que possui uma construção de vidro com estruturas metálicas, em uma área de 500 metros quadrados. O prédio teve como referências construtivas os Palácios de Cristal de Londres, de Petrópolis (RJ) e de Curitiba (PR) e abriga jardins internos, com plantas do Cerrado, Floresta Tropical, ambientes áridos e Jardim Japonês, onde, ainda, são realizados eventos e exposições.

Além dessa instalação, o Jardim Botânico possui três prédios de apoio, Orquidário, Jardim Sensorial de plantas medicinais, trilhas, lagos, alamedas e fragmentos de vegetação natural.

Pelas alamedas do Jardim Botânico, o visitante pode conhecer a Coleção de Árvores Brasileiras, com diversas mudas de espécies arbóreas nativas, que foram plantadas a partir de 2014. A seleção conta com espécies representativas de todas as regiões brasileiras, como, por exemplo, seringueiras, sumaúma, araucárias, jequitibá, angicos, ipês, pau-brasil, entre outras.

O Jardim Botânico também possui uma Coleção de Bambu, estabelecida em uma área externa, no bairro Quintais do Imperador, com aproximadamente 60 espécies de bambus, entre nativos e exóticos. A coleção passou a fazer parte do acervo do Jardim Botânico em 2019 e faz parte de um conjunto de iniciativas que têm como objetivo difundir as potencialidades do uso do bambu e os avanços no conhecimento sobre esse grupo vegetal, visando fomentar o desenvolvimento da sua produção na região, bem como das tecnologias associadas.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3235-1130 ou pelo e-mail: [email protected].

Programação completa de aniversário do Jardim Botânico “Irmãos-Villas Bôas”:

8 de março (sábado)

Oficina de Orquídeas, com o Círculo Orquidófilo Sorocabano (COS

Horário: 9h às 11h

Atividade gratuita e sem necessidade de inscrição prévia

12 de março (quarta-feira)

Clube de Jardinagem

Horário: 8h30 às 10h30

Atividade gratuita e aberta ao público com mais de 18 anos, sem necessidade de inscrição prévia

15 de março (sábado)

Encontro do Coaves (Clube de Observadores de Aves)

Horário: 7h às 9h

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia

15 de março (sábado)

Evento de aniversário de 11 anos do Jardim Botânico

Com palestra, apresentação de uma nova espécie, plantio simbólico e muito mais

Horário: 9h às 12h

Programação gratuita, sem necessidade de inscrição prévia

16 de março (domingo)

Reunião do Círculo Orquidófilo Sorocabano (COS)

Horário: 9h às 11h

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia

19 de março (quarta-feira)

Clube de Jardinagem, com lançamento de camiseta

Horário: 8h30 às 10h30

Atividade gratuita e aberta ao público com mais de 18 anos, sem necessidade de inscrição prévia

20 de março (quinta-feira)

Palestra sobre Burle Marx Ecologista, com o Dr. Guilherme Mazza Dourado

Horário: 19h às 20h30

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia

22 de março (sábado)

Visita guiada – Programa “Caminha Sorocaba”

Horário: período da manhã

Atividade gratuita voltada aos líderes do programa

22 de março (sábado)

Coral da Universidade de Sorocaba

Horário: 9h às 10h

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia

29 de março (sábado)

Inauguração do Jardim das Xerófitas

Horário: 9h

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia