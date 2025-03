Manchester United x Fulham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (02/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Manchester United x Fulham acontece hoje, HOJE (02) às 12h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Manchester ue tentará a vitória em seu território.

EFL Cup

Manchester United x Fulham – Prévia, Prognóstico e Escalações

Jogo: Manchester United vs. Fulham

Data: 2 de março de 2025

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, Manchester

Competição: FA Cup – Quinta Rodada

Análise do Confronto

O Manchester United recebe o Fulham buscando avançar às quartas de final da FA Cup e manter vivo o sonho do bicampeonato. A equipe de Ruben Amorim eliminou o Leicester na fase anterior com um gol polêmico de Harry Maguire, enquanto o Fulham bateu o Wigan por 2 a 1.

Os Red Devils não vivem boa fase na Premier League, estando apenas na 14ª posição, e veem a Copa como a principal chance de conquistar um título na temporada. Já o Fulham faz uma campanha sólida e chega embalado por quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

Forma das Equipes

Manchester United: WLWLDW

WLWLDW Fulham: LWWWLW

Prováveis Escalações

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dalot; Garnacho, Fernandes; Zirkzee.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Traore, Pereira, Iwobi; Muniz.

Palpite

Com dificuldades defensivas e muitos desfalques, o United pode sofrer diante de um Fulham que marca gols com regularidade. O jogo promete ser equilibrado, com possibilidade de prorrogação.

Placar previsto: Manchester United 1-2 Fulham (após prorrogação).

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a FA CUP NA ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+