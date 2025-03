Lyon x Brest ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 24/25, HOJE (02/03)

O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Lyon x Brest pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (02) às 10 HS. O mandante desta partida será o Lyon , que buscar os três pontos em seus domínios.

Lyon x Brest: Previsão e Análise para a Ligue 1 – 2025

Neste domingo, 2 de março, o Lyon recebe o Brest no Parc Olympique Lyonnais pela 24ª rodada da Ligue 1. Após uma derrota apertada para o Paris Saint-Germain, o Lyon buscará se recuperar em casa diante de uma equipe do Brest em crise. A partida promete ser intensa, e as equipes têm objetivos bem definidos: enquanto o Lyon tenta se aproximar da zona de classificação para competições europeias, o Brest luta para escapar da parte inferior da tabela.

Forma Recente de Lyon

Após uma vitória convincente sobre o Montpellier e uma derrota apertada para o PSG, o Lyon está em busca de um novo impulso. Com 36 pontos e ocupando o 6º lugar, a equipe está a apenas 4 pontos do 5º colocado, Lille, e precisa de uma vitória para se manter na briga por uma vaga na Liga Europa ou até mesmo na Liga dos Campeões.

A derrota para o PSG foi marcada por grandes momentos, incluindo o gol de Ryan Cherki e a resposta rápida de Corentin Tolisso, mas, no final, a vitória do PSG foi consolidada com um gol de Achraf Hakimi.

O Lyon tem sido forte em casa, com 6 vitórias em 11 jogos no Parc Olympique Lyonnais, e é justamente esse fator que pode ser determinante para garantir três pontos importantes neste confronto.

Forma Recente de Brest

O Brest, por outro lado, atravessa uma fase difícil. A equipe não vence há cinco jogos, sendo dois empates e três derrotas. A situação piorou com a eliminação precoce na Coupe de France, quando foi derrotada por 3-2 pelo Dunkerque, time da Ligue 2. No campeonato, o Brest está no 9º lugar com 33 pontos e luta para escapar da zona de risco.

Apesar de não vencer nas últimas cinco partidas, o Brest teve um bom desempenho fora de casa, com uma sequência de quatro jogos sem derrotas. Contudo, a equipe ainda ocupa o 9º pior desempenho como visitante da Ligue 1, o que faz com que o confronto contra o Lyon seja um grande desafio.

Expectativas para o Jogo

O Lyon, mesmo com a derrota para o PSG, tem mostrado uma boa forma em sua casa e é amplamente favorito para vencer o Brest. A equipe de Paulo Fonseca terá a vantagem de jogar diante de sua torcida e poderá contar com jogadores-chave como Corentin Tolisso, que vive grande fase.

Por outro lado, o Brest, com a pressão de resultados negativos, buscará se recuperar e lutar para sair da zona de risco. Apesar da boa sequência fora de casa, a falta de vitórias pode afetar o moral da equipe.

Previsão

Com base na análise das formas das equipes, o Lyon parece ser o favorito para vencer a partida. A boa campanha em casa e a motivação para voltar a ganhar após a derrota para o PSG são pontos fortes para os donos da casa. A previsão é de uma vitória por 2-1 para o Lyon, mas o Brest, com sua capacidade de surpreender fora de casa, pode dificultar as coisas.

Escalações Possíveis:

Lyon: Perri; Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic, Tessmann; Cherki, Tolisso, Nuamah; Mikautadze.

Perri; Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic, Tessmann; Cherki, Tolisso, Nuamah; Mikautadze. Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haidara; Magnetti, Lees-Melou, Camara; Pereira-Lage, Ajorque, Sima.

Onde Assistir

O jogo entre Lyon e Brest será transmitido por canais especializados em esportes, com a possibilidade de acompanhamento ao vivo nos principais aplicativos de esportes e plataformas de streaming.

Conclusão: A expectativa é de que o Lyon vença, mas com a possibilidade de um confronto equilibrado, dado o histórico recente do Brest fora de casa.

