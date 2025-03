Junco do Seridó se destaca na Paraíba por investimento em educação integral na zona rural

Posted on

Silvio Santos se manifestou apoio a Dudu Camargo após a sua demissão do SBT? A atitude encerrou uma parceria de sete anos no programa “Primeiro Impacto”. Segundo o iG, o dono da emissora ficou chocado com as recentes atitudes do apresentador de 25 anos. As informações chegaram a Silvio Santos por meio de sua filha, […]