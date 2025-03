Internacional x Caxias, PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2025, HOJE (01/03), ESCALAÇÕES

Por: jblog.com.br Futebol na TV ao vivo: a partida Internacional x Caxias acontece Hoje (01) às 21h30 hs. O mandante da partida é o Inter que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Internacional x Caxias

O Internacional volta a campo neste sábado (1º) às 21h30 para enfrentar o Caxias pela segunda partida da semifinal do Campeonato Gaúcho 2025, no Estádio Beira-Rio. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Colorado pode até perder por um gol de diferença e ainda assim garantir sua vaga na final. O adversário, Caxias, precisa de uma vitória por dois gols para levar a decisão para os pênaltis.

O jogo será transmitido pela RBS TV, SporTV e Premiere. Para essa partida, o técnico Eduardo Coudet contará com uma equipe cheia de opções, e a expectativa é de um confronto intenso.

Escalações Prováveis:

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Carbonero; Valencia e Wanderson.

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Carbonero; Valencia e Wanderson. Caxias: Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vinícius Guedes, Lorran, Nicholas e Tomas Bastos; Calyson e Richard.

A arbitragem será comandada por Roger Goulart, com assistência de Jorge Eduardo Bernardi e Fagner Bueno Cortes, e o VAR ficará a cargo de Rafael Traci.

A partida promete ser decisiva, e o Internacional está focado em garantir mais uma final, em busca do título do Gauchão 2025.