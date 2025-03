Hospital Geral e do Câncer realiza ação de autocuidado para seus colaboradores

28/02/2025 |

O Hospital Geral e do Câncer (HGC), da Prefeitura de João Pessoa, promoveu, nesta sexta-feira (28), uma ação voltada para os colaboradores da unidade. Foram oferecidos momentos de autocuidado, relaxamento e valorização profissional.

De acordo com a direção do HGC, o principal objetivo das atividades é cuidar de quem cuida e atingir 100% dos colaboradores, proporcionando uma pausa na rotina intensa do hospital, promovendo bem-estar físico e emocional. A ação também busca reconhecer o esforço diário desses profissionais e incentivá-los a manter o equilíbrio entre trabalho e o autocuidado.

“Profissionais da saúde enfrentam desafios emocionais e físicos diariamente, e essa iniciativa ajuda a renovar suas energias, melhorar sua autoestima e fortalecer o sentimento de pertencimento. Um profissional que se sente valorizado e bem consigo mesmo tem mais motivação e disposição para oferecer um atendimento humanizado e de qualidade”, destacou Ana Acioly, diretora assistencial do Hospital Geral e do Câncer.

As equipes envolvidas nas atividades oferecidas aos profissionais foram da Diretoria Assistencial, Psicologia, Serviço Social e Núcleo de Gestão da Qualidade do HGC, contando ainda com o apoio da Associação de Mulheres Acilina Candeia (Amac).