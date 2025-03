Celeiro Espaço Criativo é opção de lazer, arte e cultura neste feriado de Carnaval

Para aqueles que desejam aproveitar o feriado de Carnaval de uma maneira tranquila e conhecer a cultura e a arte da Paraíba, o Celeiro Espaço Criativo surge como uma excelente alternativa. Localizado nas dependências do Hotel Globo, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro Histórico de João Pessoa, estará aberto neste domingo (2) e segunda-feira (3), das 8h30 às 17h.

“O Celeiro Espaço Criativo é um ponto de encontro para amantes da arte, do artesanato e da cultura local. E nesse carnaval sabemos que muitas pessoas buscam uma opção tranquila, fugindo da agitação da folia do carnaval e nesse caso o Celeiro é uma opção perfeita”, afirma Walfrido Henrique, diretor do espaço.

O espaço, que recebe diariamente cerca de 700 pessoas por semana, é aberto à visitação todos os dias, das 8h30 às 17h30, com entrada gratuita ao público. Neste carnaval mantém suas portas abertas ao público, uma oportunidade de pessoenses e turistas conhecerem a arte popular.

O Celeiro reúne trabalhos de aproximadamente 70 artesãos, vindos de várias cidades da Paraíba. As peças são confeccionadas em tipologias diversas como couro, fibras, tecelagem, metal, cerâmica, madeira, entre outras, e podem ser adquiridas pelos visitantes no local.

Serviço – O Celeiro Espaço Criativo, mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), localizado no Hotel Globo, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro Histórico (Varadouro), nas dependências do Hotel Globo. O Celeiro Espaço Criativo é aberto para artistas que queiram expor ou vender seus trabalhos.

Funcionamento no período de Carnaval

Aberto – sábado (1º), domingo (2) e segunda-feira (3)

Horário – 8h30 às 17h.

Fechado – terça-feira (4)

Reabertura – quarta-feira de Cinzas (5)

Horário – 12h às 17h.