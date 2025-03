Por MRNews



Boa Vista Celebra a Cultura Local com Festival de Música e Dança

Boa Vista, Roraima – No último fim de semana, Boa Vista recebeu um dos maiores eventos culturais do ano: o Festival de Música e Dança de Boa Vista, que reuniu artistas locais e nacionais para uma celebração da diversidade cultural da capital roraimense. O evento aconteceu no Centro de Convenções e atraiu um público vibrante, que lotou o espaço para prestigiar apresentações de música, dança e performances de grupos tradicionais da região.

Com uma programação diversificada, o festival teve apresentações de vários estilos musicais, desde o tradicional forró e bossa nova até o funk e o rap. Além disso, o evento contou com a participação de grupos de dança folclórica, incluindo danças indígenas e regionais, que retrataram a rica herança cultural de Roraima. Artistas locais tiveram a oportunidade de se apresentar ao lado de nomes conhecidos do cenário musical brasileiro, proporcionando um intercâmbio de experiências e um fortalecimento da cultura local, esportes ao vivo e mais.

O festival também foi uma plataforma para a promoção da música autoral, com apresentações de bandas e cantores da cena independente de Boa Vista. A participação de artistas locais foi um dos principais focos do evento, com o objetivo de dar visibilidade aos talentos da cidade e estimular o crescimento da indústria cultural no estado.

“É uma alegria imensa ver nossa cultura sendo celebrada dessa forma. O evento foi um sucesso, e conseguimos reunir pessoas de diferentes faixas etárias e origens para celebrar nossa identidade cultural. É importante para Boa Vista ter espaços como esse, que valorizam a arte local e incentivam novos talentos”, afirmou a secretária de Cultura de Boa Vista, Mariana Costa.

O festival também promoveu uma feira de artesanato local, onde produtores e artesãos puderam expor e vender suas obras, além de um espaço dedicado à gastronomia típica de Roraima. O evento foi realizado com o apoio da Prefeitura de Boa Vista e de patrocinadores privados, e atraiu visitantes de todo o estado, contribuindo para o turismo e a economia local.

O sucesso do Festival de Música e Dança de Boa Vista é um reflexo do crescente interesse pela cultura local e regional, com eventos como esse sendo fundamentais para a preservação e promoção das tradições e das manifestações artísticas de Roraima. A Prefeitura já anunciou que o festival terá uma edição anual, consolidando-se como um dos maiores eventos culturais do estado.

