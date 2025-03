Blackburn Rovers x Norwich City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (01/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Blackburn Rovers x Norwich City acontece hoje, HOJE (01) às 12h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Blackburn ue tentará a vitória em seu território.

EFL Cup

Blackburn Rovers x Norwich City: Prévia, Prognósticos e Prováveis Escalações

Jogo: Blackburn Rovers vs. Norwich City

Data: 1º de março de 2025

Horário: 12h30 (horário do Reino Unido)

Local: Ewood Park, Blackburn

Competição: Championship – Rodada 35

Visão Geral do Confronto

O Blackburn Rovers recebe o Norwich City em uma disputa direta por uma vaga nos playoffs da Championship. As equipes empataram por 2 a 2 no primeiro turno, e agora buscam uma vitória fundamental para manter suas aspirações na competição.

O Blackburn vem de uma fase instável, alternando vitórias e derrotas. Recentemente, venceu três dos últimos quatro jogos antes de sofrer um revés por 3 a 0 contra o Swansea City. A equipe agora terá a estreia do técnico Valérien Ismaël, que assume a missão de manter o time entre os seis primeiros colocados. Atualmente, o Blackburn ocupa a sexta posição com 51 pontos, apenas um acima do Coventry City.

O Norwich, por outro lado, quebrou uma sequência de três jogos sem vitórias ao bater o Stoke City por 4 a 2. Com 47 pontos, os Canaries seguem na 10ª colocação e buscam um resultado positivo fora de casa para encurtar a diferença para a zona de playoffs.

Retrospecto e Desempenho

O Blackburn tem um bom desempenho em casa nesta temporada, conquistando 32 de seus 51 pontos no Ewood Park. Porém, enfrenta um tabu contra o Norwich, não vencendo os Canaries como mandante há seis partidas.

Já o Norwich tem um histórico irregular fora de casa, vencendo apenas quatro dos 17 jogos como visitante nesta edição da Championship.

Notícias das Equipes e Escalações Prováveis

Blackburn Rovers:

Desfalques: Scott Wharton, Harry Pickering, Owen Beck e Danny Batth (lesionados). Todd Cantwell é dúvida.

Provável escalação (4-2-3-1): Pears; Brittain, Hyam, Sanderson, Ribeiro; Buckley, Travis; Dennis, Weimann, Dolan; Gueye.

Norwich City:

Desfalques: Kenny McLean (doença), Liam Gibbs, Gabriel Forsyth, Amankwah Forson e Emiliano Marcondes (lesionados). Callum Doyle segue suspenso.

Provável escalação (4-3-3): Gunn; Fisher, Duffy, Cordoba, Mahovo; Nunez, Slimane, Sorensen; Dobbin, Sargent, Sainz.

Palpite

A expectativa é de um confronto equilibrado, com o Blackburn tentando reagir sob o comando do novo técnico e o Norwich buscando manter a boa fase. O histórico sugere dificuldades para os donos da casa, tornando um empate um resultado provável.

Placar previsto: Blackburn Rovers 2-2 Norwich City.

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+

ouvir: FM rural