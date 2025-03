ASSISTIR Villarreal x Espanyol AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (03/03)

A partida entre Villarreal x Espanyol acontece HOJE (03), às 18 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Villarreal que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia de Jogo: Villarreal x Espanyol – La Liga 2024/2025

Data e Horário: 3 de março de 2025, às 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio de la Cerámica, Villarreal

O Villarreal, atualmente em 5º lugar na tabela da La Liga, busca continuar sua perseguição ao 4º colocado, Athletic Bilbao, quando recebe o Espanyol, em ascensão, para mais um confronto decisivo. O time da casa está apenas 4 pontos atrás do Athletic, enquanto o Espanyol ocupa a 15ª posição, 4 pontos à frente da zona de rebaixamento.

Forma das Equipes:

Villarreal: O Villarreal vem de uma vitória importante por 1-0 contra o Rayo Vallecano, e atualmente está em boa fase, com 3 vitórias nas últimas 4 partidas. Eles somam 44 pontos em 25 jogos, com 12 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. A equipe de Marcelino está a 9 pontos à frente do 6º colocado, Rayo Vallecano, e parece focada na busca por uma vaga na Champions League, com um bom desempenho, especialmente em casa, onde possuem 20 pontos em 12 jogos disputados nesta temporada.

Espanyol: O Espanyol também vem de uma vitória apertada por 1-0 contra o Alavés, com Fernando Calero marcando o gol decisivo aos 86 minutos. O time catalão tem mostrado evolução nas últimas partidas, com 3 vitórias nos últimos 7 jogos, o que os tirou da zona de rebaixamento. Com um total de 27 pontos, o Espanyol ocupa a 15ª posição, mas continua apenas 4 pontos à frente da zona da degola. A principal dificuldade do time tem sido a produção ofensiva, com apenas 24 gols marcados em 25 jogos, comparado aos 48 do Villarreal.

Desempenho Recente:

Villarreal (últimos 6 jogos): WDWWDW

WDWWDW Espanyol (últimos 6 jogos): WDWLDW

Escalações Possíveis:

Villarreal:

Goleiro: Conde

Conde Defensores: Foyth, Kambwala, Costa, S Cardona

Foyth, Kambwala, Costa, S Cardona Meio-campo: Pino, Comesana, Gueye, Baena

Pino, Comesana, Gueye, Baena Atacantes: Perez, Barry

Espanyol:

Goleiro: Garcia

Garcia Defensores: El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero

El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero Meio-campo: Lozano, Gonzalez

Lozano, Gonzalez Atacantes: Carreras, Kral, Puado, Fernandez

Ausências:

Villarreal: Gerard Moreno e Ilias Akhomach estão lesionados. Kiko Femenia é dúvida.

Gerard Moreno e Ilias Akhomach estão lesionados. Kiko Femenia é dúvida. Espanyol: Fernando Pacheco, Jose Gragera e Pere Milla estão lesionados.

Previsão do Jogo:

O Villarreal entra como favorito devido ao seu bom momento e ao desempenho superior em casa. Embora o Espanyol tenha mostrado sinais de recuperação, especialmente com vitórias recentes, o time catalão tem encontrado dificuldades frente ao Villarreal, com 4 derrotas consecutivas nos últimos confrontos. A expectativa é de que o Villarreal vença por 2-1, aproveitando seu bom momento e a força de sua ofensiva, liderada por Ayoze Perez.

Conclusão:

Villarreal 2-1 Espanyol. O Villarreal deve garantir uma vitória importante para seguir firme na luta por uma vaga na Liga dos Campeões, superando o Espanyol, que tentará, mas provavelmente não conseguirá conter a força do time da casa.

