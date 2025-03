ASSISTIR AO Almere City x Ajax PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (02/03)

Por MRNews



A partida Almere City x Ajax acontece HOJE 12h30 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o Almere que buscar os três pontos em seus domínios. Essa é a edição 2024/2025, que começou em agosto de 2024.

Prévia do Jogo: Almere City x Ajax – Eredivisie 2025

Data: 2 de março de 2025

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Yanmar Stadion, Almere

Neste domingo, o Almere City, lanterna da Eredivisie, recebe o líder Ajax, no que promete ser um confronto de extremos. Enquanto o Ajax busca ampliar sua vantagem na liderança, o Almere City tenta uma recuperação para evitar o rebaixamento.

O Almere City está com dificuldades para sair da zona de rebaixamento, acumulando apenas 14 pontos em 23 jogos. Com uma defesa vulnerável e dificuldades no ataque, a equipe está a 10 pontos da salvação automática. No entanto, vem mostrando sinais de melhora, com uma recente vitória fora de casa contra o Utrecht e uma boa exibição contra o Feyenoord, apesar da derrota apertada.

O Ajax, por outro lado, chega embalado por uma sequência impressionante de oito vitórias consecutivas. Com 57 pontos, o time de Amsterdã lidera a competição, apresentando uma defesa sólida e um ataque eficaz. A equipe vem de uma vitória tranquila por 2-0 sobre o Go Ahead Eagles e está determinada a continuar sua caminhada rumo ao título da Eredivisie.

Previsão: Almere City 0-2 Ajax

Apesar da melhora no desempenho do Almere City, a diferença de qualidade entre as equipes é evidente. O Ajax, mesmo com alguns desfalques, é amplamente favorito para garantir mais três pontos e consolidar sua liderança na tabela.

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.