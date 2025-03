AO VIVO Sporting x Estoril Praia assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (03/03), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Sporting Lisboa x Estoril Praia: Análise e Previsão para o Jogo da Primeira Liga

Data e Hora: 3 de março de 2025, às 16h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, Lisboa

Na próxima segunda-feira, 3 de março, o Sporting Lisboa recebe o Estoril Praia no Estádio José Alvalade pela 24ª rodada da Primeira Liga. O Sporting chega ao confronto após uma vitória importante na Taça de Portugal, onde derrotou o Gil Vicente por 1 a 0 e garantiu sua vaga nas semifinais. Essa vitória quebrou uma sequência de cinco jogos sem vencer em todas as competições e deu um alívio à equipe de Ruben Amorim.

Apesar de um desempenho modesto na última partida, o Sporting mostrou resiliência e superou o Gil Vicente graças a um gol decisivo de Zeno Debast aos 68 minutos. Agora, os Leões buscam continuar o bom momento e reconquistar a confiança, principalmente no Campeonato Português, onde estão em busca de sua primeira vitória após três jogos sem vencer.

A equipe de Lisboa ocupa a liderança da Primeira Liga com 53 pontos, mas viu sua vantagem de seis pontos sobre o Benfica diminuir, com o rival se aproximando graças a uma diferença de gols favorável. O Sporting, que possui um excelente retrospecto em casa nesta temporada, venceu 9 de 11 jogos disputados no Estádio José Alvalade, será a favorita a conquistar os três pontos.

Por outro lado, o Estoril Praia chega para o confronto embalado por uma sequência de bons resultados. Nos últimos oito jogos, a equipe de Ian Cathro venceu seis vezes e empatou as outras duas. A última vitória foi contra o Rio Ave, por 2 a 1, o que elevou o Estoril para a 7ª posição com 34 pontos, a 13 de distância das vagas para competições europeias.

O Estoril, no entanto, tem um histórico desfavorável contra o Sporting, especialmente no Estádio José Alvalade, onde não vence desde 2014. Nas últimas sete partidas entre as duas equipes, o Sporting venceu todas, incluindo o triunfo por 3 a 0 no primeiro turno da Primeira Liga 2024/2025.

Desfalques e Possíveis Escalações

O Sporting Lisboa enfrentará algumas baixas para o jogo. O atacante Pedro Gonçalves e o meio-campista Nuno Santos permanecem fora por lesões longas. Além disso, o defensor Jeremiah St. Juste é dúvida devido a problemas musculares, e Joao Simoes também é incerto. A equipe terá ainda a ausência do lateral Maxi Araujo, suspenso, o que abre uma vaga para Geny Catamo no time titular. A boa notícia para o Sporting é o retorno do artilheiro Viktor Gyokeres, que lidera a disputa pela Chuteira de Ouro.

Já o Estoril Praia chega com todos os jogadores à disposição, incluindo Xeka, que se recuperou de uma doença e deve iniciar no meio de campo. O atacante Yanis Begraoui, autor de quatro gols nas últimas quatro partidas, será uma das principais ameaças à defesa adversária.

Previsão do Jogo:

Apesar das dificuldades causadas pelos desfalques, o Sporting Lisboa é amplamente favorito para o confronto, dada sua boa forma em casa e seu histórico recente contra o Estoril. A equipe de Ruben Amorim tem mostrado força em Alvalade e deve sair com a vitória, embora o Estoril tenha mostrado força e confiança, especialmente em sua recente boa fase.

Placar Final Previsão: Sporting Lisboa 2-1 Estoril Praia

Embora o Estoril possa complicar, o Sporting tem a qualidade necessária para levar a melhor e manter a liderança da Primeira Liga.

.