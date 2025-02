Vigilância Sanitária interdita clínica de estética na região sul – Agência de Notícias

A Secretaria da Saúde de Sorocaba (SES), por meio da Vigilância Sanitária (Visa), interditou, na tarde desta quinta-feira (27), uma clínica de estética na região sul da cidade.

Durante a vistoria no local, foi constatada a falta de licença sanitária, exigida para os profissionais da área de estética. Diante disso, foi determinada a interdição cautelar do estabelecimento, com o objetivo de preservar a saúde pública e a segurança dos usuários. O estabelecimento permanecerá fechado até a adequação necessária e a devida regularização.

Denúncias para a Vigilância Sanitária podem ser feitas por meio do canal 156, da Ouvidoria Geral do Município, ou pelo site da Prefeitura de Sorocaba: http://www.sorocaba.sp.gov.br.