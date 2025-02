Vasco x Flamengo ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 01/03

Vasco x Flamengo: Detalhes da Semifinal do Campeonato Carioca 2025

Neste sábado (1º de março), às 17h45 (de Brasília), Vasco e Flamengo se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca 2025. Após um imbróglio entre os clubes e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), ficou decidido que o clássico será disputado no “Engenhão”.

A última vez que o Flamengo venceu no local foi em 2022, com um gol de Arrascaeta de fora da área. O confronto promete muita emoção, e ambos os times chegam com elenco forte.

Onde Assistir

TV Globo (aberta)

(aberta) Sportv (fechada)

(fechada) Premiere (fechada)

Prováveis Escalações

Vasco (Técnico: Fábio Carille):

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Zuccarello, Coutinho, Rayan, Vegetti

Flamengo (Técnico: Filipe Luís):

Rossi, Wesley, Leo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo, Bruno Henrique

Este clássico promete agitar a semifinal, com a rivalidade de sempre entre dois dos maiores times do Rio de Janeiro.

