Seinfra segue com programação de serviços de manutenção em 39 bairros

Posted on

A Educação Municipal de Guaratinguetá, pioneira no uso de tecnologia nas escolas, está recebendo novos equipamentos de tecnologia para as 22 escolas de Ensino Fundamental. As escolas municipais “Virgínio Rosa da SIlva” e “Luzia de Castro Mittidieri” receberam nesta tarde (6) os chromebooks, com laboratórios móveis, que poderão ser utilizados em todas as salas de […]