Sebrae capacita produtores rurais de Sento-Sé para verbas públicas

Por MRNews



Por Noticias de Sento Sé

Oficina do Sebrae capacita produtores rurais de Sento-Sé para acesso a editais e financiamento

Cerca de 35 produtores rurais do município de Sento-Sé, no Norte da Bahia, participaram, na última quarta-feira (26), da oficina “Elaboração de Projetos e Acesso a Editais para Produtores Rurais”, promovida pelo Sebrae. O evento gratuito foi realizado na Associação dos Agricultores de Pìçarrão e teve apoio da Prefeitura Municipal de Sento-Sé, do Sindicato dos Produtores Rurais e da União das Associações da região.

A iniciativa marcou o início do ciclo de atividades do Sebrae no Território Sertão do São Francisco, com o objetivo de capacitar os produtores a desenvolverem projetos eficientes para acesso a editais de financiamento, contribuindo para o crescimento sustentável da produção agrícola local.

Capacitação e impacto na comunidade rural

A presidente da Associação de Agricultores e Pescadores da Comunidade de Mulungu e da União de Associações do Município de Sento-Sé, Ana Paula Santana Pesqueira, destacou a relevância da oficina:

“Esse encontro nos trouxe muito conhecimento. O aprendizado transmitido pela consultora será essencial para elaborarmos projetos e acessarmos o crédito necessário para impulsionar nossa produção.”

Já o presidente da Associação dos Agricultores de Pìçarrão, Ednaldo Pereira de Sá Rocha, agradeceu a oportunidade e enfatizou a importância da capacitação para os pequenos produtores:

“A oficina nos proporcionou um entendimento claro sobre como elaborar editais e acessar os recursos oferecidos pelo governo para fortalecer nossa cadeia produtiva.”

Edcarlos Reis, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Sento-Sé e da Cooperativa Agropecuária do município, ressaltou o impacto positivo da iniciativa:

“Esse evento representa um marco para os produtores rurais da nossa região. A capacitação nos ajudará a desenvolver nossos negócios de maneira estruturada e sustentável.”

Parceria e compromisso com o desenvolvimento rural

O secretário de Agricultura, Indústria e Comércio de Sento-Sé, Eron Schneider, reforçou o compromisso da gestão municipal em apoiar ações que beneficiem o setor agrícola:

“Acreditamos que essa oficina é um passo importante para o fortalecimento da agricultura local. Continuaremos trabalhando em parceria com o Sebrae para fomentar o desenvolvimento econômico da região.”

Já o analista técnico do Sebrae e coordenador do evento, Edlan Amaral, enfatizou a relevância da capacitação:

“A oficina atendeu às necessidades dos produtores e dirigentes de associações, proporcionando conhecimento essencial para acessar oportunidades de financiamento. O Sebrae segue comprometido em apoiar o crescimento do setor agrícola e o desenvolvimento da comunidade rural.”

Apoio ao empreendedorismo rural

O evento reforça o compromisso do Sebrae em impulsionar a cultura empreendedora no meio rural, fornecendo ferramentas e conhecimentos para que os produtores possam expandir seus negócios e conquistar maior autonomia financeira.

Com essa iniciativa, os agricultores de Sento-Sé passam a estar mais preparados para acessar editais e recursos que contribuirão para o fortalecimento da economia local e o crescimento sustentável da produção rural na região.