São Bernardo x Palmeiras, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (01/03)

O jogo entre São Bernardo x Palmeiras acontece HOJE 20h30 hs. O mandante da partida é Sb que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Prognósticos e Palpites de Apostas Esportivas

São Bernardo x Palmeiras: Jogo de Quartas de Final do Paulista 2025

O Palmeiras volta a campo neste sábado (1º de março), enfrentando o São Bernardo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será no Estádio Primeiro de Maio, às 20h30 (horário de Brasília), em jogo único que define quem avançará para a semifinal.

O São Bernardo chega como mandante após conquistar a melhor campanha do Grupo D, com 23 pontos. Em contraste, o Palmeiras se classificou de maneira dramática, com uma vitória apertada por 3 a 2 contra o Mirassol e contando com a derrota da Ponte Preta. Ambos os times têm muito em jogo, e a vantagem da partida única torna este confronto ainda mais imprevisível.

Quem vencer avança direto para a semifinal, enquanto em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O Palmeiras, mesmo tendo uma classificação um pouco turbulenta, é favorito, dado o histórico recente, incluindo uma invencibilidade contra o São Bernardo.

Onde Assistir

O jogo terá transmissão ao vivo por meio de plataformas de streaming como UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Palpites para o Jogo

Elaine Trevisan : São Bernardo 0 x 3 Palmeiras

: São Bernardo 0 x 3 Palmeiras Rafael Marques : São Bernardo 0 x 1 Palmeiras

: São Bernardo 0 x 1 Palmeiras Ubiratan Leal: São Bernardo 0 x 1 Palmeiras

Prováveis Escalações

São Bernardo: Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Helder, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Emerson Santos, Lucas Lima e Felipe Azevedo; Guilherme Queiroz e Lucas Rian.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

Árbitro

O árbitro será Matheus Delgado Candançan, com auxílio de Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima. O VAR estará sob a responsabilidade de Adriano de Assis Miranda.

Com as equipes em boa forma e muita rivalidade em jogo, esse promete ser um duelo eletrizante. O Palmeiras, apesar das ausências de alguns jogadores chave, como Gustavo Gómez e Piquerez, entra como favorito, mas o São Bernardo não pode ser subestimado, principalmente por sua campanha sólida no estadual.