Primeiro mês de 2025 tem saldo positivo de 3.176 empregos com carteira assinada em Mato Grosso do Sul

Em janeiro de 2025 foram criados 3.176 empregos formais em Mato Grosso do Sul, com destaque para o setor da Agropecuária. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, e constam na publicação Observatório do Mercado de Trabalho, compilada pela Assessoria de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Com isso, o total de pessoas trabalhando com carteira assinada no Estado chegou a 673.560 no mês passado, aumento de 0,47% em relação ao mês anterior.

Dos quatro grandes setores da economia, três apresentaram saldo positivo nas contratações no mês de janeiro: Agropecuária com 1.524 novos empregados, Indústria com 746, Construção (790) e Serviços (625). Somente o setor de Comércio apresentou saldo negativo de -509 vagas. Esse número não surpreende, conforme o titular da Semadesc, Jaime Verruck.

“No mês de janeiro, como é comprovado, nós temos normalmente uma demissão no setor de Comércio e Serviço decorrente do final do ano das vagas abertas em função das atividades de final do ano. É normal que no mês de janeiro a gente tenha um aumento, um maior número de demissões do que contratações no mês no setor de Comércio. Isso foi configurado”, avaliou.

Por outro lado, o secretário destaca o incremento de contratações no setor da Agropecuária, que já reflete o início da colheita agrícola e também a contratação de trabalhadores para as novas culturas, como a citricultura, além do crescimento verificado na Indústria. “Esses são fatores positivos. Quando olhamos a Construção Civil, a gente percebe uma grande ativação desse mercado com o surgimento de novos empreendimentos, mas também cobertura desse problema que nós temos na habitação”, pontuou.

Mapa do emprego

Na distribuição regional dos empregos durante o mês de janeiro, Campo Grande liderou com maior saldo de empregos no estado (620), logo em seguida aparecem Chapadão do Sul (333) e Nova Alvorada do Sul (220). Por outro lado, os municípios que mais fecharam postos foram Rio Brilhante ( -142), Dourados (-77), Aparecida do Taboado (-53).

Quanto ao grau de instrução dos novos empregados no mês de janeiro, a grande maioria (2.054) concluíram o Ensino Médio, 678 não chegaram a concluir o Ensino Fundamental, 202 tinham o Fundamental incompleto e 161 o Ensino Médio incompleto. Apenas 103 haviam cursado o Ensino Superior e 6 se declararam analfabetos. Entre as pessoas com Ensino Superior incompleto houve retração com demissões a mais do que as admissões.

Para Verruck, janeiro foi “um mês bastante positivo para a geração de empregos e melhoria da renda das famílias”. Esse ritmo garante ao Estado o crescimento da economia com ampliação do mercado formal de empregos. “É o caminho que nós queremos para o desenvolvimento do trabalho no Mato Grosso do Sul. Maior número de vagas, maior renda e maior empregabilidade”.

João Prestes, Comunicação Semadesc

Foto: Álvaro Rezende/Secom