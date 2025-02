Fonte: Notícias do Seridó

Previsão do Tempo para o Carnaval 2025 na Região do Seridó (RN)

A Região do Seridó, no Rio Grande do Norte, se prepara para um Carnaval 2025 com muito sol, altas temperaturas e clima seco. De acordo com as previsões do Tempo Agora, os dias de folia serão de calor intenso e céu limpo, com poucas chances de chuvas, garantindo ótimas condições para quem deseja aproveitar as festividades ao ar livre.

Previsão do Tempo Durante o Carnaval

Sábado (1º de março): Mínima de 24°C e máxima de 34°C . O dia será ensolarado e quente, com céu claro e sem previsão de chuvas, ideal para curtir a festa ao ar livre.

Mínima de e máxima de . O dia será ensolarado e quente, com céu claro e sem previsão de chuvas, ideal para curtir a festa ao ar livre. Domingo (2 de março): Mínima de 25°C e máxima de 33°C . O calor continuará forte, com tempo firme e sem expectativa de chuvas, favorecendo as atividades ao ar livre.

Mínima de e máxima de . O calor continuará forte, com tempo firme e sem expectativa de chuvas, favorecendo as atividades ao ar livre. Segunda-feira (3 de março): Mínima de 25°C e máxima de 32°C . Sol predominante durante o dia, com temperaturas altas e sem chance de precipitações.

Mínima de e máxima de . Sol predominante durante o dia, com temperaturas altas e sem chance de precipitações. Terça-feira (4 de março): Mínima de 24°C e máxima de 33°C. O dia será ensolarado, com céu limpo e calor durante o período da tarde, ideal para curtir o carnaval.

Outros Dados Climáticos

Umidade: A umidade relativa do ar na região do Seridó ficará entre 40% e 90% , com os índices mais baixos no período da tarde, caracterizando um clima seco e quente.

A umidade relativa do ar na região do Seridó ficará entre , com os índices mais baixos no período da tarde, caracterizando um clima seco e quente. Ventos: A região deve registrar ventos moderados, com uma velocidade média de 12 km/h e rajadas que podem chegar a 18 km/h no final da tarde e à noite.

A região deve registrar ventos moderados, com uma velocidade média de e rajadas que podem chegar a no final da tarde e à noite. Nascer do Sol: Por volta das 05h50 .

Por volta das . Pôr do Sol: Às 18h00, com temperaturas amenas no final da tarde, proporcionando um ótimo clima para as festividades.

Dicas para Aproveitar o Carnaval com Segurança

Com a previsão de altas temperaturas e clima seco durante o Carnaval 2025 na Região do Seridó, é fundamental tomar cuidados para garantir uma experiência agradável e segura:

✅ Hidratação constante: Beba bastante água ao longo do dia, especialmente para combater o calor intenso.

✅ Uso de protetor solar: Proteja-se dos raios solares com bloqueadores solares, para evitar queimaduras.

✅ Roupas leves e frescas: Prefira roupas claras e confortáveis, além de chapéus ou bonés para proteger o rosto.

✅ Evite a exposição ao sol forte entre as 12h e 16h, quando a radiação é mais intensa.

✅ Aproveite o amanhecer e o final da tarde para atividades ao ar livre, quando o clima é mais agradável.

Com um Carnaval 2025 com clima predominante de sol e calor na Região do Seridó, as festividades serão repletas de energia e alegria. Com os cuidados certos, será possível aproveitar as comemorações com saúde e disposição para toda a folia!