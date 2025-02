Fonte: Notícias de Barão de Antonina-SP

Previsão do Tempo para o Carnaval 2025 em Barão de Antonina (SP) e Região

O Carnaval 2025 em Barão de Antonina (SP) e nas cidades da região será marcado por um clima predominantemente ensolarado e quente, com poucas possibilidades de chuva. A previsão do tempo, de acordo com o Tempo Agora, indica que os foliões poderão aproveitar as festividades ao ar livre, com bastante calor e tempo firme durante os dias de festa.

Previsão do Tempo Durante o Carnaval

Sábado (1º de março): Mínima de 22°C e máxima de 34°C . Céu claro, com sol predominante durante todo o dia e sem previsão de chuvas.

Mínima de e máxima de . Céu claro, com sol predominante durante todo o dia e sem previsão de chuvas. Domingo (2 de março): Mínima de 23°C e máxima de 33°C . Sol forte, com calor durante o dia e céu limpo.

Mínima de e máxima de . Sol forte, com calor durante o dia e céu limpo. Segunda-feira (3 de março): Mínima de 22°C e máxima de 32°C . Clima seco e quente, ideal para atividades ao ar livre, com temperaturas mais altas no período da tarde.

Mínima de e máxima de . Clima seco e quente, ideal para atividades ao ar livre, com temperaturas mais altas no período da tarde. Terça-feira (4 de março): Mínima de 22°C e máxima de 33°C. Sol forte durante o dia, com poucas nuvens no céu e nenhuma previsão de chuva.

Outros Dados Climáticos

Umidade: A umidade relativa do ar deve variar entre 47% e 88% , com os índices mais baixos durante a tarde.

A umidade relativa do ar deve variar entre , com os índices mais baixos durante a tarde. Ventos: Os ventos devem atingir uma velocidade média de 9 km/h , com rajadas que podem chegar até 16 km/h no final da tarde.

Os ventos devem atingir uma velocidade média de , com rajadas que podem chegar até no final da tarde. Nascer do sol: Por volta das 06h00 .

Por volta das . Pôr do sol: Às 18h00, proporcionando belos finais de tarde para os foliões.

Dicas para Aproveitar o Carnaval com Segurança

Com as temperaturas elevadas e o tempo seco, é fundamental seguir algumas orientações para garantir que você aproveite o Carnaval de forma segura e confortável:

✅ Mantenha-se hidratado, principalmente durante os dias quentes. Beba água frequentemente.

✅ Use protetor solar para proteger sua pele dos raios solares intensos.

✅ Prefira roupas leves e frescas, além de chapéus ou bonés para proteger o rosto do sol.

✅ Evite a exposição ao sol entre as 12h e as 16h, quando os raios solares estão mais fortes.

✅ Aproveite os momentos mais frescos, como o início da manhã e o final da tarde, para as atividades ao ar livre.

Com um clima quente e ensolarado, o Carnaval 2025 em Barão de Antonina (SP) promete ser animado e cheio de alegria, com boas condições para a festa. Lembre-se de tomar cuidados com o calor e aproveite os dias de folia com muita diversão e segurança!