Previsão do Tempo para Itaperuna (RJ) para o Carnaval

Menino com deficiência intelectual realiza sonho e visita quartel da PM em Itaperuna

Na última terça-feira (25), o 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaperuna recebeu uma visita especial. Leandro, um adolescente de 15 anos com deficiência intelectual global, teve a oportunidade de conhecer as instalações do quartel e interagir com os policiais, tornando o dia inesquecível. Apaixonado pela Polícia Militar, ele foi acolhido com carinho pelos agentes, que apresentaram os departamentos e equipamentos da corporação.

Uma história de superação e afeto

A trajetória de Leandro é marcada por desafios e superação. Aos seis anos, foi levado para um abrigo junto com quatro irmãos. Dois anos depois, os irmãos foram adotados, mas ele permaneceu na instituição. Foi então que encontrou Elielton Resende Coelho, um morador do Rio de Janeiro que se tornou seu padrinho afetivo.

Inicialmente sem intenção de adoção, Elielton desenvolveu uma relação forte com o menino, promovendo encontros e momentos especiais. Com o tempo, a conexão entre os dois se fortaleceu, e após a pandemia, Elielton decidiu adotar Leandro, tornando-se oficialmente seu pai.

Visita emocionante ao 29º BPM

Durante a visita ao quartel, Leandro foi recepcionado pelos policiais e teve acesso a diversas áreas da unidade. A interação com os agentes reforçou sua admiração pela corporação e proporcionou momentos de felicidade.

A história do jovem é contada no livro “Bom Dia, Chubeiro”, escrito por Elielton Resende Coelho. A obra apresenta de forma lúdica e sensível os desafios e a beleza da convivência com crianças neurodivergentes, destacando o poder do amor e da aceitação.

Para saber mais sobre o livro e acompanhar a história de Leandro, basta acessar o Instagram @elieltonrc.