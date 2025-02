Prefeitura lança projeto Turma do Lixo Zero nas escolas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã de ontem, 26, teve início a apresentação do projeto Turma do Lixo Zero nas escolas, com a participação da Secretaria de Educação, da Cooperativa Coco e Cia, além de diretoras e coordenadoras da rede municipal de ensino. Os diretores receberam os materiais do programa e, em seguida, os professores passarão por uma capacitação presencial, com acompanhamento online durante três meses, para apoiar o desenvolvimento do trabalho nas escolas. Também receberam treinamento sobre como aplicar o conteúdo nas salas de aula, juntamente com os materiais necessários para a implementação do projeto.

Com o objetivo de sensibilizar e despertar os valores socioambientais desde a infância, a Secretaria de Educação implementou na rede de ensino o projeto Turma do Lixo Zero. A proposta busca levar a educação ambiental para as salas de aula de forma lúdica, divertida e transformadora, preparando as futuras gerações para um mundo mais consciente e sustentável.

O projeto é baseado em uma coleção de sete livros paradidáticos infantis, direcionados à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental.

Nos próximos meses, os consultores do projeto farão visitas às escolas para avaliação e, com base nesse diagnóstico, desenvolverão a capacitação final.

Através dos livros da coleção Turma do Lixo Zero, os educadores terão recursos práticos para abordar temas como resíduos sólidos, consumo consciente e economia circular no cotidiano escolar.

A metodologia do projeto, segundo a Secretaria de Educação, combina teoria e prática, engajando os alunos como protagonistas de mudanças, conectando-os com as questões ambientais de seu território. “Além dos livros, a Editora Menos é Mais oferecerá palestras, capacitações para professores e gestores, e visitas técnicas às escolas, garantindo o suporte necessário para que os conceitos de Lixo Zero sejam efetivamente integrados à rotina escolar”, afirmou Alessandra Panza, formadora de educação ambiental da Secretaria de Educação.

Vale destacar que o programa está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, à Agenda 2030 e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

As escolas contempladas inicialmente com o projeto são: EM Padre José de Anchieta, EM Olga Ribas de Andrade Gil, EM Madre Maria da Glória e EMEI Idalina Graça.