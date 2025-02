Prefeitura divulga lista de selecionados para cursos de agentes de inovação e design para o artesanato

28/02/2025 |

16:00 |

5

A Prefeitura de João Pessoa divulgou, nesta sexta-feira (28), a lista de selecionados para os cursos gratuitos de agentes de inovação e design para o artesanato. As capacitações são fruto de uma parceria firmada com o Sebrae-PB e o Programa de Artesanato Paraibano – do Governo do Estado.

Na Capital, os cursos serão ministrados no Laboratório de Inovação e Designer para o Artesanato Competitivo, que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest).

As aulas serão ministradas sempre na primeira ou na segunda semana de cada mês, em módulos de 20 horas, das 8h às 12h30, de março a dezembro. Eduardo Barroso, designer, palestrante e consultor, é o organizador dos cursos e também ministrará as aulas.

Acesse o link e confira os nomes dos selecionados.