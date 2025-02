Prefeitura de Ubatuba divulga expediente durante Carnaval – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

As crianças se divertiram no tanque com os tubarões – Divulgação Crianças e adolescentes do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, na Zona Norte, fizeram, na manhã desta terça-feira (9/4), uma visita ao AquaRio, no Porto Maravilha, na Zona Portuária do Rio. A programação, organizada pelo projeto Turistando com a Comunidade, desenvolvido pela Secretaria […]