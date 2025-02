Prefeitura de Sorocaba empossa novos membros do Comdema para o biênio 2025/2026 – Agência de Notícias

Fotos: Sema

A Prefeitura de Sorocaba empossou, nesta quarta-feira (26), os novos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente (Comdema) para o biênio 2025/2026, no Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba (IHGGS).

Vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), o Comdema é um órgão consultivo, deliberativo e de assessoramento da Prefeitura de Sorocaba em questões relativas ao meio ambiente, em toda área do município, formado por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.

Com a presença dos secretários do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal, Neto Malavazzi, e de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), Maurício Campanati, a solenidade também contou com a eleição da nova diretoria do órgão. A mesa diretora do Comdema, agora, conta com a seguinte composição: Neto Malavazzi, da Sema (presidente), Renan Angrizani, da Uniso (vice-presidente) e Juliana Vieira Pinto, da Sema (secretária).

Na ocasião, também foi relançado o projeto “Comdema em Ação”. Idealizada pelos próprios conselheiros, a iniciativa de Educação Ambiental já foi colocada em prática entre 2017 e 2019. “Além de promover a educação ambiental, o intuito desse projeto é aproximar o Comdema da população sorocabana, fomentando o acesso a informações e divulgando o trabalho do conselho, possibilitando o interesse ainda maior dos munícipes para as questões ambientais”, explica o secretário da Sema e presidente do Comdema, Neto Malavazzi.

A ideia do “Comdema em Ação” é também realizar ações de mobilização e capacitações visando qualificar a atuação dos próprios conselheiros e, com isso, garantir maior efetividade nas ações do Comdema, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental de Sorocaba. A primeira ação do projeto será, no mês de março, em uma das atividades da programação de aniversário do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”.

Pelo Poder Público, integram o Comdema: Neto Malavazzi, Carolina Barisson Marques de Oliveira, Juliana Vieira Pinto e Gentil Ramos Cesar Junior (Sema); Carlos Eduardo Penha Prado e Leandro Oliveira Stoyan (Secretaria de Serviços Públicos e Obras – Serpo), Maurício Augusto Coimbra Campanati e Adilson Tagliaferro Junior (Sepan), Camila Signorini Cardoso e Edson Floreano Sales (Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas – Serim), Sergio Paulo Chagas e Thiago de Souza (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Sedetur), Rinaldo Carvalho Novaes e Kledson Bruno Camargo (Urbes), Aline Ricioli Machado e Rodolfo da Silva Oliveira Barboza (Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Saae), José Augusto Bravo e Leonardo Lincoln da Silva Almeida (Polícia Militar Ambiental), Durval Schultz Barbosa e Scheila da Conceição Maciel Silva (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), além de Cilene Chabuh Bordezan e Lucas Sala Carrilo (Agência Metropolitana de Sorocaba).

Já, pela Sociedade Civil, fazem parte do conselho municipal os seguintes membros: Renan Angrizani de Oliveira e Nobel Penteado de Freitas (Estabelecimento de Ensino Superior – Universidade de Sorocaba – Uniso), Alexandre Marco da Silva e Darllan Collins da Cunha e Silva (Estabelecimento de Ensino Superior – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho – Unesp), Sandro Gabriel Libretti Prestes e Wilson de Agostinho Filho (Estabelecimento de Ensino Médio – Etec Rubens de Faria), Mateus César de Oliveira e Vanderlei Lanças Gomes (Estabelecimento de Ensino Médio – Etec Fernando Prestes), Alexandre Augusto do Nascimento e Lenice Gomes da Cruz (ONGs Ambientalistas – Associação Escola e Cultura em Foco – ECULT), Rubens Cury Basso e Vanderlei da Silva (Ongs Ambientalistas – SOS – Serviços Sociais), Marcel Humberto Frezza e Felipe Pirahy Ribeiro (Associação Civil com previsão estatutária na Área de Meio Ambiente: Associação Comercial de Sorocaba – ACSO), Betina de Cassia Manfredini e Milena Ferreira Santos (Conselhos de Classe e Associações Profissionais – Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – 24ª Subseção – Sorocaba), Carlos Eduardo Palmezan e Ana Flora Machado Rasmussen Conselhos de Classe e Associações Profissionais – Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB – Núcleo Sorocaba), Igor dos Santos da Cunha e Célia Cristina Ribeiro (Conselhos de Classe e Associações Profissionais – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba – AEAS), Leandro Cândido Soares e Valdeci Henrique da Silva (Sindicatos – Smetal – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Sorocaba e Região) e, ainda, Renan Pérsio dos Santos e Lucas Teles da Silva (Sindicatos – Sinduscon – Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo).

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelos telefones: (15) 3219-2299 e (15) 3219.2280, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.