Prefeitura de Sorocaba divulga agenda de março dos Ônibus Azul e Rosa da Saúde – Agência de Notícias

Com o objetivo de levar atendimento em saúde sempre para mais próximo da população, em todas as regiões da cidade, os Ônibus Azul e Rosa, da Secretaria da Saúde (SES), estarão em endereços diferentes durante março. As unidades móveis oferecem assistência nas áreas de Ginecologia e Urologia, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7h.

Entre os dias 5 e 10, os Ônibus Azul e Rosa realizarão os atendimentos no Shopping Panorâmico, que fica na Rodovia Raposo Tavares, Km 99. Do dia 11 ao dia 18, as unidades móveis assistirão a população na Unidade Básica de Saúde (UBS) São Guilherme, na Rua Belmiro Moreira de Souza, 1.100. No dia 19, os Ônibus Azul e Rosa realizarão os atendimentos no Paço Municipal, das 7h às 17h. Nos dias 24, 25, 26, 27 e 28, os Ônibus Azul e Rosa estarão na UBS Sorocaba 1, localizada na Rua Dr. Américo Figueiredo, 3.171. No UNS Lopes de Oliveira, localizada na Avenida Riusaku Kanizawa, 795.

Para o Ônibus Azul, no dia 5 serão disponibilizadas, por ordem de chegada, 12 senhas, a partir das 7h. Nos dias 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27 e 28 serão distribuídas aos munícipes 48 senhas, também a partir das 7h. Ainda, nos dias 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31, serão ofertadas 36 senhas. Para o ônibus Rosa, serão entregues 12 senhas em todos esses dias, a partir das 7h.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, no próximo sábado (8), o Ônibus Rosa atenderá, das 7h às 13h, no Shopping Panorâmico.

Para ser atendido, é necessário levar um documento de identidade, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o cartão da Unidade Básica de Saúde (UBS), para encaminhamentos e agendamentos. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 8h às 17h, pelos telefones da Secretaria da Saúde: (15) 3238-2430 e (15) 3238-2332.