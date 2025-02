Prefeitura convoca mais 150 servidores nesta sexta-feira, 28 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba anunciou, nesta sexta-feira, 28, a 28ª convocação do concurso público 005/2023, contemplando os cargos de Agente de Controle de Endemias, Fiscal de Obras e Secretário de Escola. Ao todo, 30 novos servidores efetivos foram chamados para reforçar a equipe municipal conforme o edital vigente.

Além disso, a administração municipal convocou 80 professores PEB I por meio do processo seletivo e 40 estagiários de nível superior e nível técnico, totalizando 150 novos profissionais que passarão a integrar os quadros do funcionalismo público e irão se apresentar depois do Carnaval.

Ainda nesta sexta-feira, mais 14 professores tomaram posse, reforçando o quadro da Secretaria Municipal de Educação. “A recepção dos novos convocados ocorrerá de forma escalonada na próxima semana, respeitando o cronograma da medicina do trabalho. Dessa forma, a prefeitura garante a integração gradual dos servidores e busca solucionar as demandas das secretarias municipais”, explicou a diretora de Recursos Humanos, Irene Torres.

Desde abril de 2024, a Prefeitura de Ubatuba já convocou um total de 748 pessoas oriundas de concurso e processo seletivo. Desses, 469 foram nomeados pelo concurso005/2023.