Pirô Piraquara arrasta multidão na abertura oficial do Carnaval

Confete, serpentina e fantasias para todos os gostos. O Carnaval de São José dos Campos começou oficialmente na quinta-feira (27), com uma multidão nas ruas da região central. O tradicional bloco Pirô Piraquara, que há 37 anos abre os festejos na cidade, arrastou foliões de todas as idades no começo da noite.

Antes, na concentração, escolas de samba animaram o público na Praça Afonso Pena.

Nas ruas, gerações unidas pela alegria. “É maravilhoso, é tradição estarmos aqui todo ano”, afirmou Edilaine Onório. “Começou com os meus bisavôs, que vinham. Tios, avós, minha mãe e, agora, meus filhos estão aqui. Ainda vamos no sábado e na segunda-feira.”

Gigi Vieira participa todo ano. “Carnaval de rua é o que existe de melhor, porque é para o povo, para todo mundo.”

O Pirô volta a desfilar no sábado (1º), às 9h, com saída na Travessa Chico Luiz, em frente ao Mercado Municipal. Neste ano, a novidade é a participação do bloco no Carnaval na Via Oeste, na próxima segunda-feira (3), a partir das 9h30.

Criado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em 1988, sob a coordenação de Angela Savastano, o projeto Piraquara propunha atividades voltadas à valorização do folclore e da cultura popular regional, possibilitando à população a oportunidade de participar de diversas manifestações culturais na cidade e, mais tarde, dando origem ao Pirô Piraquara, em 1991.

Uma das principais características do bloco são os bonecões produzidos pelo casal Fátima Alves e Benê Domingos, que há duas décadas confeccionam e cuidam da manutenção dos bonecos gigantes, que encantam crianças e adultos.



