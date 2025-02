Nova Iguaçu enfrentará o Vasco no Engenhão pela Copa do Brasil, Quarta de Cinzas

Fonte: Site de Notícias do Vasco

Nova Iguaçu enfrentará o Vasco no Engenhão pela Copa do Brasil

O Nova Iguaçu confirmou que mandará seu jogo contra o Vasco da Gama no Estádio Nilton Santos, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida está prevista para acontecer no dia 5 de março.

Mudança de local

O Nova Iguaçu, que costuma atuar no Estádio Jânio Moraes, decidiu levar a partida para um palco maior, o Engenhão, visando melhor estrutura e maior capacidade de público. A decisão pode trazer benefícios financeiros ao clube e proporcionar um jogo mais atrativo para os torcedores.

A equipe da Baixada Fluminense garantiu sua vaga na segunda fase ao golear o Barcelona-RO por 4 a 1, enquanto o Vasco avançou após vencer o Marcílio Dias.

O que esperar do confronto?

O Vasco chega como favorito para o duelo, mas o Nova Iguaçu tem mostrado um bom desempenho nas competições estaduais e nacionais. Em jogo único, qualquer erro pode ser decisivo, e o time mandante buscará surpreender.

O vencedor desse confronto avançará para a terceira fase da Copa do Brasil, onde entrará na disputa por uma premiação ainda maior.

Os detalhes sobre ingressos e transmissão da partida devem ser divulgados em breve.