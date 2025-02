Mato Grosso do Sul debate o futuro da saúde em evento que reuniu gestores e especialistas – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Estado fortalece gestão da saúde com capacitação e integração de novos gestores

Durante três dias de intensos debates e troca de experiências, Mato Grosso do Sul foi palco de uma ampla discussão sobre os desafios e avanços da saúde pública. O evento “Acolhe Saúde – Construindo o Futuro da Saúde em Mato Grosso do Sul”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), e pelo Cosems/MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), reuniu gestores, profissionais e especialistas para traçar estratégias e fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde) no Estado.

Além de debater políticas públicas, o encontro também foi um momento de acolhimento para os novos gestores municipais de saúde, que assumiram recentemente suas funções, assim como para os mais experientes que seguem na condução das pastas. Durante o evento, eles tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e receber orientações das equipes técnicas da SES, promovendo maior alinhamento entre os municípios e o governo estadual para a gestão do SUS.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, enfatizou que o evento foi um marco importante, mas também um ponto de partida. “O desafio está lançado. Esse não é apenas um desafio da Secretaria Estadual de Saúde, mas de todos nós”, ressaltou, lembrando que o sucesso depende do esforço coletivo. Com a colaboração de profissionais qualificados, o objetivo é construir um planejamento sólido, baseado nas discussões recentes e continuar avançando para colher bons resultados no futuro.

Já a secretária adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, lembrou a presença de novos secretários municipais de saúde, 46 dos 79 secretários recém-empossados. “Esses gestores estão começando a compreender as necessidades de seus territórios e a planejar suas ações de forma mais estratégica. É essencial destacar que nenhum município consegue alcançar resultados significativos sozinho. Precisamos trabalhar de forma colaborativa, articulando ações entre os municípios e adotando o princípio da regionalização estadual. Isso permitirá que cada região potencialize sua capacidade de oferecer serviços de saúde à sua população de maneira mais eficiente”, afirmou.

A programação contou com palestras e mesas redondas sobre temas como regionalização dos serviços, financiamento da saúde, inovação tecnológica e estratégias para a qualificação da atenção primária. Os debates destacaram a importância da gestão integrada entre estado e municípios, com o objetivo de garantir atendimento de qualidade em todas as regiões.

A presidente do Cosems/MS e secretária de saúde do município de Deodápolis, Josiane de Oliveira Silva Corrêa, destacou o impacto transformador do evento realizado, ressaltando sua importância para gestores, tanto novatos quanto experientes.

“Foi possível perceber, inclusive, a riqueza da programação e a importância do contato, da troca de experiências e do fortalecimento de laços com colegas, especialmente com aqueles que estão próximos, permitindo um intercâmbio constante de ideias e práticas do dia a dia. Agora, temos um laço mais estreito tanto com as equipes técnicas da SES quanto com os colegas gestores. Isso nos permite aproximar e aprimorar nossos conhecimentos, com o objetivo de melhorar a assistência nos nossos territórios”.

Para Josiane, o evento foi um divisor de águas, plantando uma semente que, no futuro, trará frutos significativos para a gestão municipal de saúde.

Com a participação de autoridades estaduais e municipais, além de representantes do Ministério da Saúde, o “Acolhe Saúde” reforçou o compromisso de Mato Grosso do Sul com a melhoria contínua do SUS.

Além da SES e Cosems/MS, o evento contou com o apoio da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), DSEI/MS (Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul), Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Ministério da Saúde.

Integração

O “Acolhe Saúde” se destacou como um marco para os novos gestores municipais da área da saúde. Para os participantes a oportunidade foi fundamental para aprimorar conhecimentos e fortalecer a gestão municipal, refletindo diretamente na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

O prefeito de Itaquiraí e presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, ressaltou a importância da descentralização da gestão da saúde, apontando que essa aproximação entre municípios, secretarias e população é essencial para ações mais eficazes. “A saúde vai além da gestão pública, é um compromisso com a vida das pessoas”, afirmou, destacando a relevância do evento para a construção de soluções tanto de curto quanto de longo prazo.

Dulcinéia Aparecida Munhoz Val, secretária adjunta do município de São Gabriel do Oeste, foi uma das que mais elogiaram a qualidade do evento. Segundo ela, o “acolhimento foi de excelente qualidade, com explicações claras e orientações precisas”, o que proporcionou uma base sólida para uma gestão bem fundamentada. Ela ressaltou a preparação da equipe organizadora e a riqueza dos estandes, onde pode aprender com os especialistas presentes, um feedback compartilhado por muitos dos participantes.

Para o secretário de Saúde de Alcinópolis, Matheus Corrêa Moretto, a troca de conhecimentos com gestores mais experientes foi essencial para sua atuação. “Essa comunicação com gestores que já estão no cargo é de extrema importância Essa troca de conhecimento e informações é fundamental, não só para nós que estamos começando, mas também para o benefício do município e da saúde pública”, assegurou, enfatizando a relevância dos estandes como fontes ricas de informações. Ele também expressou gratidão pela oportunidade de participar do evento e aprender com os profissionais especializados que estavam presentes.

Ivone Maciel Goes, secretária de Saúde de Japorã, reforçou o valor do evento para os iniciantes na gestão municipal. Para ela, a experiência foi decisiva para o aprendizado contínuo e o fortalecimento da gestão municipal. “As informações compartilhadas aqui vão ajudar a nortear a gestão, especialmente no planejamento e nas ações futuras”, concluiu, mostrando a confiança de que o evento terá um impacto positivo na sua atuação à frente da saúde em seu município.

No geral, os gestores destacaram a importância de eventos como o “Acolhe Saúde”, que promovem não apenas a troca de experiências, mas também a construção de um conhecimento técnico que pode transformar a gestão da saúde nos municípios, impactando diretamente o bem-estar da população.

Kamilla Ratier, Comunicação SES

Fotos: Kamilla Ratier