Mais 100 novos professores celebram formatura na EFE

Para reduzir a fila de espera por exames de ultrassom no município e reforçar os cuidados com a saúde da mulher, a Secretaria Municipal de Saúde realizará novos mutirões no Centro de Especialidades Médicas, mais conhecido como Postão da Rio Grande do Sul, no centro. Nos próximos três finais de semana, dias 15, 16, 22, […]