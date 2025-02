jovens de Ubatuba devem ficar atentos aos prazos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Rapazes de Ubatuba que completam 18 anos em 2025 devem ficar atentos: o alistamento militar obrigatório já está aberto e segue até o dia 30 de junho. O cadastro deve ser feito pelo site oficial do Exército Brasileiro ou presencialmente na Junta de Serviço Militar do município.

Todos os cidadãos brasileiros do sexo masculino nascidos em 2007 devem realizar o alistamento. O processo é obrigatório e garante a regularização da situação militar, documento essencial para a emissão do passaporte, ingresso em concursos públicos e matrícula em universidades. Além do alistamento, o órgão emite a segunda via do certificado de reservista – cuja demanda é de aproximadamente 300 emissões por ano.

Aqueles que não realizarem o alistamento dentro do prazo estarão sujeitos a multas e impedimentos legais, como a impossibilidade de obtenção de documentos oficiais.

Após o alistamento, os jovens passarão por um processo seletivo que definirá sua convocação ou dispensa.

