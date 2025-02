Infraestrutura rural recebe melhorias com novas pontes e passarelas – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Agricultura, concluiu a construção de três pontes, nos seguintes bairros:

Rio dos Peixes;

Jararaca;

Morro Azul.

Além disso, com as fortes chuvas, a Passarela do Engenho D’Água precisou ser refeita, reforçando o compromisso da Prefeitura com a infraestrutura e o bem-estar dos moradores da zona rural.

A secretaria segue com a programação para a reconstrução de mais quatro pontes nos bairros:

Taquaral

Água Branca

Paiol

Rio das Pedras

Seguimos trabalhando para melhorar a mobilidade e a segurança em nossa cidade! 🚧🔨