GCM detém dupla acusada de tentativa de furto de fiação elétrica no Além-Ponte – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, deteve, na madrugada desta quinta-feira (27), dois homens acusados de tentativa de furto de fiação elétrica na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, altura do número 770, no Além-Ponte.

A GCM recebeu a denúncia via telefone 153, de que haveria indivíduos praticando o furto no canteiro central da via. Uma equipe foi ao local e surpreendeu os suspeitos no momento em que tentavam furtar os cabos.

Ao perceber a aproximação da viatura, os homens jogaram as ferramentas ao chão e tentaram fugir correndo, mas foram abordados pelos agentes.

A dupla, um de 39 e outro de 31 anos de idade, foi detida e apresentada na Plantão da Polícia Civil. Ambos foram indiciados e permaneceram presos, à disposição da Justiça.