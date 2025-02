Em noite de homenagem a Nilo, São José volta a vencer no NBB

Nei José Sant’Anna





Em noite de homenagem ao ex-armador Nilo Guimarães, o Farma Conde São José Basketball voltou a vencer no NBB, superando o Bauru Basket por 83 a 78, em jogo equilibrado e decidido nos segundos finais, nesta quinta-feira (27), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.

Com o resultado, a equipe joseense está na 10ª posição, com 50% de aproveitamento em 26 jogos, enquanto o Bauru ocupa o 6º lugar, com 56% de aproveitamento em 25 partidas disputadas.

O ala/armador Buiu e Adyel Borges foram os cestinhas da partida com 20 pontos cada. Adyel Borges ainda pegou 6 rebotes. O pivô Renato Carbonari anotou um duplo-duplo, com 15 pontos e 11 rebotes. Pelo lado dos visitantes, Andrézão foi o destaque com 18 pontos e 8 rebotes.

O time joseense volta à quadra na próxima segunda-feira (3), às 11h, quando visita o Botafogo no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro.

Homenagem

A homenagem a Nilo aconteceu durante o intervalo da partida, no evento que marcou o encerramento da 5ª Semana Municipal do Basquete. O ex-armador, que recebeu uma placa pelos relevantes serviços prestados ao basquete joseense, foi bicampeão paulista, campeão brasileiro e vice-campeão do sul-americano pelo Tênis Clube de São José dos Campos nos anos 80.

Emocionado com a homenagem, Nilo disse que estava lisonjeado pela lembrança e enalteceu a história do basquete joseense. “Para mim é uma grande honra fazer parte desta história, e agora a gente vê os frutos desse trabalho, com o time do São José sempre forte disputando as principais competições”.

O evento reuniu dirigentes da Federação Paulista de Basquete, do São José Desportivo, entidade que administra a equipe, e autoridades municipais.

