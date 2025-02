CET-Rio monta esquema de trânsito para clássico entre Vasco e Flamengo no Estádio Nilton Santos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

O setor de turismo pode ser a primeira atividade econômica a neutralizar as emissões de carbono em Mato Grosso do Sul, contribuindo para atingir a meta Estado Carbono Neutro em 2030. Essa é a expectativa do diretor presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, ao falar sobre as contribuições […]