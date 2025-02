Carnaval na Fundhas tem oficina de máscaras e desfile de fantasias

Henrique Macedo





A folia chegou à Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza). Os atendidos das unidades espalhadas por São José dos Campos desenvolveram atividades artísticas durante a semana que antecede o Carnaval.

Na unidade Parque Industrial, as crianças fizeram máscaras e adereços e participaram de um desfile de fantasias.





Ana Luísa ao lado das amigas | Foto: PMSJC



“Foi muito legal a experiência de fazer o Carnaval aqui, eu fiz máscara e vim com uma fantasia de borboleta”, disse Ana Luísa de Melo, de 9 anos.





Kauane Cavalcanti, de 11 anos, ajudou na decoração carnavalesca. “Fizemos máscaras e enfeites, ficou tudo lindo.”

O júri, formado por funcionários e educadores, teve dificuldade para escolher as criações mais bonitas e originais. No final, Isabela Gomes, de 7 anos, foi eleita com a fantasia de bailarina. Alexandre Lemos, de 7 anos, chamou a atenção dos jurados como Speaker Man.



