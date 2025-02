Carnaval do CAPS reúne pacientes e profissionais para a folia – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No final da tarde da última quinta-feira, 27, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da Secretaria de Saúde de Ubatuba realizou um baile de carnaval na Praça da Matriz, reunindo pacientes, profissionais e familiares para um dia de diversão e integração.

A ação contou com marchinhas, músicas, danças e adereços carnavalescos personalizados pelos próprios usuários do serviço do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O CAPS é um serviço essencial para a saúde mental da nossa população”, afirmou o assessor de Especialidades, Paulo Almeida. “Nossa equipe trabalha para oferecer um atendimento humanizado e de qualidade e eventos como esse carnaval são fundamentais para promover a integração e a inclusão social dos nossos pacientes”, complementou.

O CAPS é um serviço de saúde mental que oferece atendimento ambulatorial e intensivo para pessoas com transtornos mentais e adictos. A equipe do CAPS é formada por profissionais de saúde mental, incluindo psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e terapeutas ocupacionais.

A equipe também trabalha para promover a inclusão social, também, por meio de eventos participativos ao longo do ano.