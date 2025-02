Carnaval da Intendente Magalhães terá novidades operacionais, com mudanças no trânsito e melhorias de luz e som – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Entre os dias 1º e 8 de março, o público poderá acompanhar as apresentações de 62 escolas – Alexandre Loureiro/Riotur

As agremiações da Estrada Intendente Magalhães pedem passagem para o seu Carnaval, o mais famoso da Zona Norte carioca. Entre os dias 1º e 8 de março, o público poderá acompanhar as apresentações de 62 escolas das séries Prata e Bronze e Grupo de Avaliação, além dos Blocos de Enredo. A festa na passarela popular do samba, como é conhecido o Carnaval na via que corta bairros como Madureira, Oswaldo Cruz e Cascadura, terá melhorias operacionais e de infraestrutura, incluindo mudanças no trânsito e a instalação de carros de som iguais aos que são utilizados na Marquês de Sapucaí, com painéis de LED. A festa da Intendente Magalhães começa no sábado (1/3) com os desfiles dos Blocos de Enredo. De domingo (2/3) até terça-feira (4/3) desfilarão as escolas da Série Prata. Na sexta (7/3) e no sábado (8/3) é vez da Série Bronze, enquanto os Grupos de Avaliação se apresentam todos os dias, com exceção de sábado.

Para facilitar o acesso ao evento, a CET-Rio montou uma operação especial de trânsito, com o reforço de apoiadores de tráfego e de veículos operacionais para desobstruir as vias. Além de interdições, proibições de estacionamento e da montagem de uma faixa reversível no sentido Cascadura, a Companhia destacou dois painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos diversos fechamentos e sobre as condições do tráfego.

Além do esquema operacional, a festa deste ano terá investimentos em comunicação visual, som e iluminação. A RioLuz vai reforçar a iluminação na via com a instalação de novos projetores e destacar equipes para cuidar da manutenção, em sistema de plantão. Outra grande novidade é a melhoria na sonorização dos desfiles. O mesmo modelo de carro de som utilizado na Marquês de Sapucaí será levado para a Intendente Magalhães, com mais caixas de som, para garantir uma qualidade sonora superior.

Mudanças no Trânsito

No esquema especial que a CET-Rio preparou para a Intendente Magalhães estão previstas interdições e mudanças no trânsito. No sentido Cascadura, entre as ruas Carlos Xavier e Capitão Menezes, a estrada será parcialmente interditada, das 11h de segunda-feira (24/2) e até às 11h de sexta-feira (28/2) para a montagem das estruturas do desfile. Para minimizar os impactos esperados, será montada uma faixa reversível, que funcionará sentido Cascadura, das 5h às 11h, na pista sentido Vila Valqueire, a partir de terça-feira (25/2) até sexta (28/2).

História

A Estrada Intendente Magalhães, recheada de lojas de automóveis, integrava a antiga Estrada Real de Santa Cruz e sua história acompanhou o crescimento da cidade. De 1989 a 2004, os desfiles já aconteciam lá, mas de forma não oficial.

Em 2002, o Carnaval da Intendente passou a ser oficial, quando os desfiles da quinta e da sexta divisão, que ocorriam em Bonsucesso, foram transferidos para o local. Em 2005, a quarta divisão também passa a desfilar na via, e a festa ganha arquibancadas tubulares, cabines de jurados e espaço para imprensa, consolidando-se como um dos principais espaços carnavalescos do Rio.

Confira o calendário:

Blocos de Enredo Grupo1: desfiles dia 1º de março

Série Prata: desfiles em 2, 3 e 4 de março

Intendente Magalhães

20h Independente Nova América

20h40 Vai barrar? Nunca!

21h20 Cometas do Bispo

22h União da Ponte

22h20 Novo Horizonte

23h Unidos dos Bandeirantes

23h40 Unidos Alto Boa Vista

00h20 Renascer Vaz Lobo

01h Império Gramacho 01:20h Do Barriga

Domingo, 2 de março

Avaliação – 18h Mocidade Unida Cidade de Deus

18h30 Império da Resistência

Desfiles:

20h Sereno Campo Grande

20h40 Renascer

21h20 Feitiço Carioca

22h Unidos Barra

22h40 União Jacarepaguá

23h20 Unidos de Lucas

00h Arrastão Cascadura

00h40 Mocidade Santa Marta

1h20 Chatuba de Mesquita

2h Independente Praça Bandeira

Segunda, 3 de março

Avaliação – 18h Novo Império

18h30h Difícil é o Nome

Desfiles:

20h Independente de Olaria 2

20h40 Flor da Mina Andaraí

21h20 Império de Nova Iguaçu

22h Flamanguaça 2

22h40 Engenho da Rainha

23h20 Santa Cruz

00h Vizinha Faladeira

00h40 Rocinha

1h20 Leão Nova Iguaçu

2h Alegria de Copacacabana

Terça, 4 de março

Avaliação – 18h América Samba e Paixão

18h30 Coroado de Jacarepaguá

Desfiles:

20h Boi da Ilha do Governador

20h40 Império da Uva

21h20 Tubarão de Mesquita

22h Acadêmicos da Abolição

22h40 Alegria do Vilar

23h20 Unidos do Jacarezinho

00h Concentra Imperial

00h40 Império da Tijuca

1h20 Cubango

2h Vila Santa Tereza

Série Bronze: desfiles 7 e 8 de março

Sexta, 7 de março

Avaliação – 18h Rosa de Ouro

18h30 Unidos do Valqueire

Desfiles:

20h Leão de Quintino

20h40 Império de Brás de Pina

21h20 Unidos do Parque Curicica

22h Lins Imperial

22h40 Unidos da Vila Rica

23h20 Arame de Ricardo

00h Unidos de Cosmos

00h40 Imperadores Rubro Negro

1h20 Raça Rubro Negra

2h Acadêmicos Recreio

2h40 Bangay

Sábado, 8 de março

Avaliação – 18h Mocidade de Inhaúma

18h30 Unidos de Manguinhos

Desfiles:

20h Acadêmicos de Jacarepaguá

20h40 Acadêmicos do Dendê

21h20 Siri Ramos

22h Mocidade de Vicente de Carvalho

22h40 Unidos do Vila Kennedy

23h20 Gato de Bonsucesso

00h Força Jovem

00h40 Império Ricardense

1h20 Caprichosos de Pilares

2h Unidos do Cabuçu

2h40 Acadêmicos do Peixe