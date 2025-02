Por MRNews



Carnaval 2025 de Sento Sé: Programação Oficial Promete Fortalecer a Cultura e a Folia Local

A Prefeitura de Sento Sé, em parceria com a Secretaria Municipal de Administração e a Gerência de Cultura, divulgou a programação oficial do Carnaval 2025, trazendo uma proposta inovadora e ao mesmo tempo resgatando as tradições que marcaram a história da festa na região. A divulgação foi feita por meio do Edital 02/2025, publicado no Diário Oficial do Município, e já mobilizou artistas e produtores culturais locais e regionais para garantir que a folia deste ano seja inesquecível.

A festa acontecerá de 1º a 4 de março, com dois circuitos principais. O primeiro, denominado Circuito Lourdes Carvalho, será realizado na Praça Central. Este circuito homenageia Lourdes Carvalho, carinhosamente conhecida como “Lurdona”, que se destacou no bloco Coroas Coloridas e sempre levou alegria e samba às ruas de Sento Sé. No segundo circuito, chamado Circuito Totonho de Dário, a festa se dará na Beira Rio em homenagem a Totonho de Dário, figura icônica e símbolo do entrudo na cidade, cuja carroça colorida e energia contagiante marcaram gerações.

A programação do Circuito Lourdes Carvalho é diversificada e promete agradar a todos os gostos. No sábado, dia 01/03, o evento começa às 20h com a apresentação da Charanga – Marchinha, seguida, às 21h, por Tamara Brito. Em seguida, às 23h, o público poderá curtir o Novo Design, e a festa se estenderá até a 01h com o som de Dan Jamaica, conhecido como “O Juiz”. No domingo, dia 02/03, o espetáculo continua com Pedro Lucas às 20h, Robinho Vaqueiro às 22h e, às 00h, a animada Pagodança. Já na segunda-feira, dia 03/03, Warley 10 abre o espetáculo às 20h, seguido por Marcelo Faustino às 22h e Tiaguinho Carvalho às 24h. Por fim, na terça-feira, dia 04/03, a programação se inicia às 20h com Dá-Lhe Gueto, seguido por Xavier e Telma às 22h, e finalizando com Lukass Carvalho às 24h e Samuka às 02h.

No Circuito Totonho de Dário, as atrações também são imperdíveis. No domingo, dia 02/03, Fábio Alexandre sobe ao palco às 13h, seguido por Samba de Mezza às 15h e Leilton Alves às 17h. Na segunda-feira, dia 03/03, o circuito traz Itiúba às 13h, Elias Ferraz às 15h e Pegada de Luxo às 17h. Para encerrar, na terça-feira, dia 04/03, Afrânio Mello abre o show às 13h, seguido por Tom Bahia às 15h e, finalmente, o Novo Esquema Baile completa a programação às 17h.

A gerente de Cultura, Meire Lúcia Carvalho dos Santos, destacou a importância de valorizar os artistas locais e fortalecer as tradições culturais. “Este Carnaval será especial, pois além de proporcionar alegria e entretenimento, estamos promovendo o resgate das nossas raízes culturais e valorizando os talentos da nossa região”, afirmou. A iniciativa busca não só movimentar a economia local, mas também incentivar a identidade cultural dos moradores, reforçando o orgulho da população por suas tradições.

Para os artistas credenciados, o próximo passo é comparecer ao Setor de Licitação da Prefeitura no dia 28 de fevereiro, entre 08h e 12h e das 14h às 17h, para a assinatura do Termo de Contrato de Prestação de Serviços.

Com uma programação rica e diversificada, o Carnaval 2025 de Sento Sé promete ser um marco para a cidade, reunindo diferentes estilos musicais, desde as tradicionais marchinhas até o axé, o arrocha e o forró elétrico. A expectativa é de que a festa não só entretenha, mas também fortaleça a cultura local, fazendo com que cada folião se sinta parte de uma grande celebração de identidade e tradição.

Por Noticias de Sento Sé