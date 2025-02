Brusque x Chapecoense ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CATARINENSE 2025, HOJE (01/03)

A partida entre Brusque x Chapecoense acontece HOJE (16/02) as 18h30 hs . O mandante da partida é o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Catarinense de 2025.

Brusque x Chapecoense: Detalhes do Confronto e Onde Assistir ao Vivo

O clássico catarinense entre Brusque e Chapecoense promete agitar as quartas de final do Campeonato Catarinense 2025. O confronto ocorrerá no próximo sábado (1º), às 18h30, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque. A partida marca um duelo importante entre duas equipes que estão em boa forma, com o Brusque buscando manter sua sequência de vitórias e a Chapecoense querendo prolongar sua invencibilidade.

O Brusque chega para essa disputa após terminar a fase de grupos na quarta colocação. Com um desempenho sólido, o time teve quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, acumulando 13 gols marcados e oito gols sofridos. A equipe, treinada por Júnior Rocha, vem em um bom momento, tendo conquistado vitórias importantes sobre o Concórdia e o Hercílio Luz, além de um triunfo sobre o Trem na Copa do Brasil. Com a moral elevada, o Brusque está confiante para avançar às semifinais.

Já a Chapecoense, comandada por Umberto Louzer, terminou a fase de grupos em quinto lugar, com um retrospecto de três vitórias, sete empates e uma derrota, tendo marcado 14 gols e sofrido 11. O time não perde há sete jogos, tendo registrado seis empates e uma vitória, o que mostra uma boa consistência defensiva e a busca por recuperação após um início irregular. A Chapecoense aposta na força coletiva e na experiência de seus jogadores, como o veterano Rafael Carvalheira, para alcançar a vitória neste duelo decisivo.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga nas semifinais será através de pênaltis, aumentando a tensão para ambos os times. O vencedor deste confronto enfrentará o time classificado entre Criciúma e Joinville, que também brigam por uma vaga nas semifinais.

O histórico entre as duas equipes no Campeonato Catarinense mostra um ligeiro domínio da Chapecoense, com 38 vitórias em 76 jogos disputados. O Brusque venceu 17 vezes, e o restante dos confrontos terminou em empate. Na primeira fase do torneio, em janeiro, a Chapecoense venceu o Brusque por 2 a 1, com gols de Mário Sérgio e Rafael Carvalheira. Para o Brusque, Diego Mathias foi o responsável pelo gol, mas a defesa quadricolor acabou falhando em momentos cruciais da partida.

A transmissão ao vivo do jogo será feita pela FCF TV, disponível no YouTube, garantindo que os torcedores possam acompanhar a emoção da partida diretamente de suas casas. Além disso, o portal O Município acompanhará a partida em tempo real, com uma cobertura detalhada e atualizações minuto a minuto, permitindo que o público fique por dentro de todos os lances e detalhes do confronto.

Esse duelo é um dos mais aguardados da fase de quartas de final e promete grandes emoções para os fãs do futebol catarinense. A expectativa é de um jogo equilibrado, com muita intensidade e disputado até o último minuto, já que ambos os times têm muito a lutar para seguir vivos no campeonato.

