“Bloquinho do ESMUTI” reúne centenas de idosos em Nova Iguaçu

O Carnaval começou mais cedo no Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI). Nesta quarta-feira (26), o equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), localizado no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, promoveu o tradicional “Bloquinho do ESMUTI”. que reuniu centenas de idosos numa grande folia ao som das antigas marchinhas carnavalescas.

A festa contou ainda com a bateria da Escola de Samba Tubarão de Mesquita e com uma oficina de samba promovida pelo oficineiro Antônio Carioca. Segundo Viviane Pereira, diretora do ESMUTI, o Carnaval mexe com a memória afetiva dos usuários. “Buscamos sempre promover atividades festivas em datas comemorativas, mas no carnaval a expectativa deles é ainda maior. Estas marchinhas antigas remetem às lembranças boas do passado e todos se divertem bastante”, relata Viviane.

Usuária do ESMUTI há mais de 10 anos, a dona de casa Margarida Euzébio de Jesus, 79, era uma das mais animadas da folia. Moradora da Palhada, ela revela que frequenta o espaço de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. “Destes 10 anos eu já passei por todas as atividades do espaço. Passo o dia inteiro aqui, me divirto com as outras pessoas e só vou embora no fim da tarde. O ESMUTI é tudo de bom”, afirma Margarida.

O ESMUTI é um equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus). São oferecidas diversas atividades para pessoas com mais de 60 anos, como, hidroginástica, fisioterapia, alongamento, funcional, aulas de zumba, caminhada, dança, oficinas de coral, de corte e costura, origami, tai chi chuan, crochê, entre outras. Conta com turmas entre 10 a 60 pessoas por aula. O espaço realiza cerca de 300 atendimentos diários e tem mais de 800 idosos ativos.

Em março, novas inscrições serão abertas com vagas em diversas atividades. Para fazer a inscrição é necessário: RG, CPF e comprovante de residência. Também é preciso estar inserido no Cadastro Único e possuir atestado médico.

O equipamento fica na Rua Luís de Matos, nº 736, no Bairro da Luz. O atendimento é das 9h às 17h.