Bloco da Saúde leva alegria e música aos corredores do Hospital Geral de Nova Iguaçu

O Bloco da Saúde tomou conta dos corredores do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) nesta quinta-feira (27). Com a presença da escola de samba da cidade, Império da Uva, e de personagens animados, a unidade de saúde levou o Carnaval até os pacientes internados. Com música, alegria, leveza e humanização, eles puderam aproveitar um pouco do feriado enquanto estão hospitalizados.

A programação do Bloco da Saúde foi planejada para proporcionar um alívio emocional aos pacientes que estão passando por tratamento para reabilitação da saúde e talvez não possam aproveitar o Carnaval. Essa medida é uma das várias que o HGNI vem tomando para promover o bem-estar durante este difícil período de internação.

“Muitas vezes, o ambiente hospitalar pode ser difícil, e momentos como esses têm um impacto positivo para a recuperação dos pacientes, trazendo alegria e leveza, além de também ajudar no bem-estar da nossa equipe”, destacou o diretor-geral do HGNI, Ulisses Melo.

O evento contagiou a todos com sua energia, passando pelas alas de enfermaria, ambulatório, banco de sangue, entre outros setores. O bloco caiu nas graças dos pacientes, e até mesmo aqueles que estavam internados conseguiram entrar no clima da festa.

“Não estava esperando essa surpresa, foi ótimo! Eu estou aqui com a perna quebrada, mas já consegui me sentir como se estivesse curtindo um bloco nas ruas. Eu adorei essa ideia, porque é uma alegria pra nós que não podemos aproveitar esse momento lá fora”, relatou Ana Paula Santana, de 45 anos, que estava em uma das enfermarias.

Conforme o bloco passava pelo hospital, sorrisos se formavam e muitos começavam a acompanhar o desfile pelos corredores. Os personagens animados Batman, Coringa e Arlequina animaram a criançada, enquanto os adultos foram todos contagiados pelo ritmo de samba da Império da Uva e músicas já consagradas da cultura brasileira.

Um dos integrantes da escola de samba, Laurindo Costa, falou sobre a sensação de participar de uma atividade tão única e como foi a preparação. “A preparação foi feita com nosso Mestre de Bateria, que falou para trazermos muita alegria e descontração pro hospital, porque muitos dos que estão aqui, não poderão participar do Carnaval lá fora. Então essa era a chance de trazer a festa até eles”, comentou o ritmista da Império da Uva.

O Bloco da Saúde faz parte de uma série de iniciativas do Hospital Geral de Nova Iguaçu para humanizar o atendimento e proporcionar momentos de descontração para todos. A unidade busca realizar eventos semanais sempre com o intuito de inovar na prestação de serviços e garantir o bem-estar de seus pacientes e colaboradores.